VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Seçim çağrısının iki dönem tartışması için olduğu sonucuna varılmamalı"
Hollanda'da bankalar dijitalleşme nedeniyle şube kapatıyor
Ford, Köln'deki fabrikasında 3 bin 200 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
Dezenformasyon Bülteni yayımladı: İşte bu haftanın yalan haberleri
Hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri uzatıldı
AB'nin doğal gaza tavan fiyat girişimi piyasaları etkilemedi
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması
ABD ordusu: Rusya, Ukrayna cephe hattına on binlerce yeni asker getirdi
Wagner'in üst düzey üyesi, sığınmak istediği Norveç'te gözaltına alındı
DSÖ'den 2023'te acil durumdakilere yardım için 2,54 milyar dolarlık destek çağrısı
Macaristan Bosna Hersek'in AB üyeliğini destekliyor
ABD'de Demokrat Milletvekili Clark'ın kızı tutuklandı
Balyoz Planı davası karar için ertelendi
Lavrov: Batı, Ukrayna'da Rusya'ya karşı hibrit değil gerçek savaşa girdi
Polonya ve Litvanya liderlerinden Ukrayna'ya silah sağlanması çağrısı
AB, İran'a yeni yaptırımları kabul etti
Kamu kurumlarına olan borçlar yeniden yapılandırılacak
Başkan Erdoğan: İsveç, NATO için bizden destek beklemesin
10 bine yakın ehliyet iade edilecek
İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama
Başkan Erdoğan: 14 Mayıs'ı seçim için en doğru gün olarak gördük
Rusya: Ukrayna ordusu, ülkedeki nükleer enerji santrallerine silah yerleştiriyor
Yenilenen Pazarkule Sınır Kapısı martta hizmete açılacak
73. Berlin Film Festivali'nde 18 film "Altın Ayı" için yarışacak
23 Ocak 2023 Pazartesi 16:10:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 16:10:00

AB Komisyonu: Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili İsveç makamları adım atmalı

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Johannes Bahrke, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili İsveç makamlarının adım atması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Johannes Bahrke, AB Komisyonu sözcülerinin basın toplantısında, İsveç'teki olayla ilgili soruyu yanıtladı.

Bu tür eylemlerin, AB'nin üzerine kurulu olduğu değerlerle uyumlu olmadığını belirten Bahrke, "Daha önce de defalarca dediğimiz gibi ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ırk ve din temelli nefretin AB'de yeri yoktur. Bu, İsveç makamlarının ilgilenmesi, onların adım atması gereken bir konu." ifadesini kullandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye'de hükümet ve muhalefet yetkilileri başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.

Etiketler : avrupa birliği kuranı kerim isveç
Bond'la aynı kapakta

Bond'la aynı kapakta
Bitişleri kutlamayı seviyorum

Bitişleri kutlamayı seviyorum
Serenay Sarıkaya'dan 'Aile' itirafı: Televizyon dizisi korkum var

Serenay Sarıkaya'dan 'Aile' itirafı: Televizyon dizisi korkum var
Proje içime sinmeli

Proje içime sinmeli
Serenay Sarıkaya: Mert'i size yedirmeyeceğim!

Serenay Sarıkaya: Mert'i size yedirmeyeceğim!
Viran düeti

Viran düeti
Altan Gördüm: Dizi oyunculuğu fast food gibi

Altan Gördüm: Dizi oyunculuğu fast food gibi
Tatlıses'in dünür buluşması

Tatlıses'in dünür buluşması
Set arası alışveriş

Set arası alışveriş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX