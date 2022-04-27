AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Avrupa'da Rus fosil yakıt dönemi sona erdi
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Polonya ve Bulgaristan'ın AB üyesi komşularından gaz aldığını ve Avrupa'da Rus fosil yakıt döneminin sona erdiğini bildirdi
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Polonya ve Bulgaristan'ın AB üyesi komşularından gaz aldığını ve Avrupa'da Rus fosil yakıt döneminin sona erdiğini bildirdi
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Rusya'nın ruble ödeme talebinin, sözleşmelere aykırı ve tek taraflı bir karar olduğunu belirtti
- AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Avrupa'da Rus fosil yakıt dönemi sona erdi
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