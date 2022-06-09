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09 Haziran 2022 Perşembe 20:56:00 - Güncelleme:09 Haziran 2022 Perşembe 20:56:00

AB Komisyonu Başkanı: Ukrayna'yı yeniden inşa edeceğiz

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'yı yeniden inşa edeceklerini, bunu yapmak zorunda olduklarını ve yapacaklarını söyledi.

Bir dizi temasta bulunmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya gelen von der Leyen, Maxxi Modern Sanat Müzesi'nde bir etkinliğe katıldı.

AB Komisyonu Başkanı, yaptığı konuşmada, "Mariupol Belediye Başkanı ve Ukraynalı mimarlarla bir görüşmemiz olacak. Ukrayna'yı yeniden inşa edeceğiz. Bunu yapmak zorundayız ve yapacağız da çünkü bu bizim ahlaki yükümlülüğümüzdür." ifadelerini kullandı.

Yeniden inşanın, yaşam alanlarında Avrupa Yeşil Anlaşması'nı baz alan "Yeni Avrupa Bauhaus" ruhuna uygun şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Von der Leyen, AB'nin yenilenebilir enerji kaynakları üzerine ilerlemeler kaydetmesi gerektiğini belirtti.

Von der Leyen, "Rus ekonomisi gaz, petrol ve kömüre dayanıyor ve biz de AB olarak onlara büyük ölçüde bağımlıyız. Bu korkunç savaş yüzünden bağımlılığımızı azaltmaya karar verdik. Şimdi ilerleme kaydetmeli, yeni tedarikçilere takılıp kalmamalı ama yenilenebilir enerjilere doğru gitmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı, etkinlikten sonra Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri ile tarihi belediye binasında görüştü.

Etiketler : AB Komisyonu Ukrayna avrupa birliiği
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