AB Komisyonu Başkanı, göçmen akınına uğrayan İtalyan adasına gidecek

Afrika'dan Avrupa'ya geçişte Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Lampedusa Adası'na hafta başından bu yana 7 binden fazla düzensiz göçmenin ulaşması ve adadaki durumun kritikleşmesi, İtalya ve Avrupa'nın öncelikli gündem maddesi haline geldi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin dün akşam "X" platformundan paylaştığı video mesajında, von der Leyen'e Lampedusa'ya beraber gitme davetine AB'den yanıt geldi.

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, von der Leyen'in İtalya Başbakanı Meloni ile yarın Lampedusa'ya gideceğini belirtti.

ADAYA DÜZENSİZ GÖÇMENLER GELMEYE DEVAM EDİYOR



İtalyan ANSA ajansının haberine göre, adaya bugün iki saatten daha kısa sürede 10 göçmen teknesi daha yanaştı ve toplam 502 düzensiz göçmen daha geldi. Gelenlerin arasında Kamerun, Burkina Faso, Mali, Gine, Nijerya ve Senegal uyruklular bulunuyor.

İtalyan Kızılhaçı (CRI), adada tahliye edilmeyi bekleyen halen 2 bin 500 göçmen olduğunu bildirdi.

İtalyan hükümeti, sivil deniz unsurlarıyla kademeli olarak adadaki göçmenleri, ülkenin diğer bölgelerine tahliye etmeyi sürdürüyor.

MELONİ, GÖÇMEN TEKNELERİNİN KALKIŞINI ÖNLEMEK İÇİN AB MİSYONU KURULMASINI GÜNDEME GETİRDİ



Meloni, dün paylaştığı video mesajında, İtalya'nın yılbaşından bu yana yaşadığı göç baskısının sürdürülemez bir seviyeye ulaştığını belirtmiş ve "İtalya ve Avrupa'nın bu devasa insan kitlesini özellikle şu dönemde alamayacağı açıktır." ifadesini kullanmıştı.

İtalya Başbakanı, hükümet olarak 18 Eylül'de yapacakları Bakanlar Kurulu toplantısında acil ve olağanüstü önlemler alacaklarının sinyalini vermişti.

Meloni, ayrıca AB'den de göçmen teknelerinin kalkışını önlemek için gerekirse denizden bir misyon kurulmasını talep edeceğini söylemişti.

İtalya Başbakanı, "Karşı karşıya kaldığımız durumun ciddiyetinin bizzat farkına varması için von der Leyen'i benimle Lampedusa'ya gelmeye davet ettim." ifadesini kullanmıştı.

ORTA AKDENİZ'DE DÜZENSİZ GÖÇMEN AKININA UĞRAYAN KÜÇÜK ADA



İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası, Orta Akdeniz'de düzensiz göç rotası üzerinde yer alması sebebiyle yılbaşından bu yana ciddi göç baskısı altında.

Lampedusa Adası'na 13-14 Eylül tarihlerinde sadece 36 saatlik dönemde 6 binden fazla düzensiz göçmen gelmiş, ada belediyesi "acil durum" ilan etmişti.

Lampedusa'da göçmen yoğunluğu yaşandığı sırada Avusturya'nın İtalya sınırındaki kontrollerini sıklaştırdığı basına yansımış, Almanya ise İtalya'nın AB'nin Dublin Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle mültecileri gönüllü kabul etme anlaşmasını askıya aldığını duyurmuştu.

Fransa'nın da İtalya ile sınırındaki kontrolleri arttırdığı haberleri çıkmış ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada, İtalya'nın yanında olmanın tüm AB'nin görevi olduğunu ve "Avrupa'nın sınırlarını daha iyi koruması gerektiğini" söylemişti.

İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülkeye 1 Ocak-15 Eylül tarihlerinde denizi aşarak gelen düzensiz göçmenlerin sayısı 127 bin 207 oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 66 bin 237 idi.

İtalyan basınındaki haberlerde de ülkeye bu yıl gelen göçmen teknelerinin büyük kısmının Tunus kıyılarından hareket ettiği belirtiliyor.