AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jourova, Avrupa'nın deprem sonrası gösterdiği dayanışmayı değerlendirdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Anadolu Ajansının (AA) da katılımıyla düzenlenen Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) İlkbahar Konferansı'nda konuşmacı olarak yer aldı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jourova, 6 Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından AB'nin gösterdiği dayanışmayı AA muhabirine değerlendirdi.

Depremle ilgili görüntüleri gördüğü ilk anın "çok üzücü ve korkunç" olduğunu dile getiren Jourova, "AB değilse kim yardım etmeliydi? Elbette yardım ettik." dedi.

"Yalnızca AB'nin arama kurtarma ekibi ve finansal yardım gönderen resmi kuruluşlarından değil Avrupa halkından da kendiliğinden ve spontane olarak güçlü bir dayanışma dalgasına şahit olduk." ifadesini kullanan Jourova, depremde yaşamını yitiren ve zarar gören kişileri halen anmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Jourova, AB'nin yürütme organı Komisyon'da Başkan Ursula von der Leyen'in demokratik değerler ve şeffaflıktan sorumlu yardımcısı olarak görev yapıyor.