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01 Aralık 2023 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 15:30:00

AB, kirliliğe yol açanın bedelini ödemesini istiyor

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, emisyonları azaltmak için karbona bir fiyat konularak kirletenlerin bedelini ödemesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen karbon piyasaları etkinliğinde konuştu.

"Küresel ısınmayı 1,5 derecelik dönüm noktasının altında tutmak istiyorsak dünya genelinde emisyonları azaltmamız gerekiyor." diyen von der Leyen, yeniliği ve büyümeyi teşvik ederken emisyonları azaltmanın tek yolunun karbona fiyat konması olduğunu belirtti.

Von der Leyen, karbon fiyatlandırmasının piyasa odaklı bir araç olduğuna dikkati çekerek, "Mesajımız çok açık: 'Kirletiyorsanız, bedelini ödemelisiniz.'" dedi.

Karbon bedelini ödemek istemeyenlerin salımı düşürecek alanlarda inovasyona odaklanabileceğini anlatan von der Leyen, "Karbon piyasası çok kirletenlerin adil bir bedel ödemesini sağlar." diye konuştu.

Von der Leyen, karbon piyasasından sağlanacak gelirlerin iklim değişikliğiyle mücadele alanında inovasyona yatırılabileceğini ifade etti.

Haziran ayında Paris Anlaşması ile uyumlu biçimde daha fazla karbon piyasası oluşturmak için bir eylem çağrısı başlattıklarını anımsatan von der Leyen, şimdi bu çağrıya Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) de katıldığını vurguladı.

Von der leyen, "Daha fazla ülkenin yerel karbon piyasalarını oluşturmasına ve tamamlamasına yardımcı olmak istiyoruz." diye konuştu.

Dünya çapında 73 farklı karbon fiyatlama enstrümanı bulunduğunu anımsatan von der Leyen, bunun ancak küresel salımın yüzde 23'ünü kapsadığını belirtti.

Von der Leyen, karbon fiyat araçlarının kapsamının daha da artması gerektiğine işaret ederek, bunun emisyonları daha hızlı azaltacağını, eşit şartlar altında ticareti destekleyeceğini ve iklim eylemine yönelik daha fazla kaynak sağlayacağını anlattı.

"Dünyadaki bütün karbon emisyonlarına bir fiyat koymaya çalışalım." diyen von der Leyen, fiyatlandırmayla karbonun azaltılması gerektiğini ifade etti.

Etiketler : avrupa birliği emisyon karbon
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