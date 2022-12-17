AB, Karadeniz'in altından elektrik hattı döşeme hazırlığında

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Romanya'nın başkenti Bükreş'te Azerbaycan, Gürcistan, Romanya ve Macaristan arasında yeşil enerji geliştirme ve iletimi alanında stratejik ortaklık anlaşmasının imza töreninde konuştu.

Anlaşmanın, AB'yi Güney Kafkasya bölgesindeki ortaklarına daha da yakınlaştıracağına işaret eden von der Leyen, bunun temiz enerjiye geçişe de yardımcı olacağını belirtti.

Von der Leyen, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte, Rus fosil yakıtlarından vazgeçtiklerini ve güvenilir enerji ortaklarına yöneldiklerini anlattı.

Geleceğin temiz, uygun fiyatlı ve güvenli yenilenebilir enerji kaynaklarında olduğuna işaret eden von der Leyen, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji bağımsızlığına ve enerji arz güvenliğine katkı sağladığını belirtti.

Von der Leyen, imzalanan anlaşmanın yenilenebilir enerjiye öncelemesini memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

"Artan yenilenebilir enerji üretimini entegre etmek için daha güçlü elektrik ara bağlantılarına ihtiyacımız var. Bu nedenle Romanya, Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki Karadeniz elektrik hattı çok önemli." diyen von der Leyen, bunun iddialı bir proje olduğunu belirtti.

Von der Leyen, projenin, Karadeniz'in iki yakasını hem enerjide hem de dijital iletişimde birbirine bağlayacağına ve Hazar Denizine doğru ilerleyeceğine dikkati çekerek, "Proje, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriği Romanya ve Macaristan üzerinden AB'ye getirerek arz güvenliğimizi güçlendirmeye yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz elektrik hattının fırsatlarla dolu yeni bir iletim güzergahı olduğunu dile getiren von der Leyen, bunun Gürcistan'ı bir elektrik merkezine dönüştürebileceğini ve AB elektrik piyasasına entegre edebileceğini ifade etti.

Von der Leyen, Karadeniz elektrik hattı projesinin devam eden fizibilite sonuçlarını sabırsızlıkla beklediğini, projeyi finansal olarak desteklemeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.