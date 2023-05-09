AB: İsrail'in Gazze'de sivil kayıplara yol açan saldırılarından endişe duyuyoruz
Kaynak: AA
Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Gazze'de sivil can kayıplarına yol açan saldırılarından endişe duyduğunu bildirdi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "AB, İsrail'in bugünkü hava saldırılarının ardından Gazze'de gerginliğin tırmanışından büyük endişe duyuyor. AB, çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duymakta ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada tüm taraflara azami itidal gösterme, sükuneti teşvik etme ve bölgesel istikrar için çalışma çağrısı yapıldı.
İSRAİL'İN GAZZE SALDIRISINDA 13 KİŞİ ÖLDÜ
İsrail ordusu tarafından sabaha karşı Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarında, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20 Filistinli yaralanmıştı.
Saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.
Öte yandan, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskında da 12 Filistinli gerçek mermiyle ve 3 kişi plastik mermiyle yaralanmıştı.
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