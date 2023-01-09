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09 Ocak 2023 Pazartesi 22:17:00 - Güncelleme:09 Ocak 2023 Pazartesi 22:17:00

AB, İran Büyükelçisine idamların durdurulması çağrısını iletti

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB), İran'ın AB Büyükelçisi Hüseyin Dehgani'ye ülkede son dönemdeki protestolarla bağlantılı idamların ardından ölüm cezalarının durdurulması çağrısını iletti.

AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Stefano Sannino, İranlı Büyükelçi'yi çağırarak, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell adına 7 Ocak'ta Muhammed Mehdi Keremi ile Seyid Muhammed Hüseyni'nin ülkedeki protestolarla bağlantılı olarak idam edilmesi hakkında AB'nin dehşete düştüğünü bildirdi.

Borrell'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, İran Büyükelçisi Dehgani ile görüşen Sannino, protestoculara idam cezası verilmesinin durdurulmasına yönelik AB'nin çağrısını tekrarladı.

Sannino, AB'nin her halükarda ölüm cezasına karşı durduğunu hatırlatarak, İran'ın eylemlerine karşı AB'nin ve üye ülkelerin birlik içinde olduğunu belirtti.

İRAN'DA ŞU ANA KADAR 4 KİŞİ İDAM EDİLDİ

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirdi. Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüştü.

Protestolarda yüzlerce gösterici hayatını kaybederken, on binden fazla gösterici gözaltına alındı.

Gösteriler sonrası onlarca kişi idamla yargılandı. Haklarında idam cezası verilen Muhsin Şikari'nin cezası 8 Aralık'ta, Mecidrıza Rahneverd'in 12 Aralık'ta ve Muhammed Mehdi Keremi ile Seyid Muhammed Hüseyni'nin cezası ise 7 Ocak'ta infaz edildi.

Etiketler : ab iran idam
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