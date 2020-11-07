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07 Kasım 2020 Cumartesi 18:33:00 - Güncelleme:07 Kasım 2020 Cumartesi 18:36:00

Brexit süreci sürüyor

Kaynak: AA

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AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, İngiltere ile sürdürülen müzakerelere ilişkin, "Bazı konularda ilerleme sağlandı ancak özellikle adil rekabet ve balıkçılık alanlarında büyük farklılıklar devam ediyor." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere ile ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşma müzakerelerinde büyük farklılıkların sürdüğünü bildirdi.

Von der Leyen, sosyal medya hesabından, AB ile İngiltere arasında devam eden müzakerelere ilişkin paylaşımda bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la bugün müzakerelerdeki son durumu değerlendiren bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Von der Leyen, "Bazı konularda ilerleme sağlandı ancak özellikle adil rekabet ve balıkçılık alanlarında büyük farklılıklar devam ediyor." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, yakın teması sürdüreceklerini, İngiltere ve AB temsilcilerinin gelecek hafta bu konularda müzakerelere devam edeceklerini vurguladı.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde, "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" sorunlu konuları oluşturuyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

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