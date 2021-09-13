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13 Eylül 2021 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:13 Eylül 2021 Pazartesi 17:00:00

AB, gerektiğinde Afganlar için yapacağı insani yardımın miktarını artırabilecek

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Balazs Ujvari, Birliğin gerektiğinde Afganlar için yapacağı insani yardımın miktarını artırabileceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Balazs Ujvari, Komisyon sözcülerinin günlük basın toplantısında, AB'nin ülke içinde ve dışındaki Afganlar için yapacağı insani yardımın miktarının 50 milyondan 200 milyon avroya çıkarıldığını anımsattı.

Sözcü, "Durumu izlemeye devam edeceğiz. Ek ihtiyaçlar ortaya çıkarsa, ek fonlar oluşturmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

AVRUPA PARLAMENTOSUNDA GÜNDEM AFGANİSTAN

Afganistan'daki durum, genel kurul oturumları bugün başlayan Parlamentonun da gündeminde olacak.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in katılımıyla yarın Afganistan konulu oturum düzenlenecek. İnsani durum ve göç krizi, AB'nin bunlara karşı alacağı önlemler, Taliban ile nasıl ilişki kurulacağı tartışılacak.

Ayrıca, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı David McAllister ile Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi Başkanı Juan Fernando Lopez Aguilar, Afganistan'daki krizin göç, insan hakları ve sığınma politikaları boyutuyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

Etiketler : avrupa birliği avrupa parlamentosu afganistan insani yardım afgan
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