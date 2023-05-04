VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Blinken, Azerbaycan-Ermenistan görüşmelerinde somut ilerleme kaydedildiğini söyledi
ABD'de Kongre baskını davasında 'Proud Boys' üyesi 4 kişi suçlu bulundu
AB fonlarından Yunanistan savunma sanayisine mali destek öngörülüyor
"5G'nin altyapısı bir taraftan çalışırken, bir taraftan 6G'yi çalıştırıyoruz"
TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Durovic ile görüştü
İstinat duvarı okulun bahçesine çöktü: 3 bina tahliye edildi
04 Mayıs 2023 Perşembe 22:36:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2023 Perşembe 22:36:00

AB fonlarından Yunanistan savunma sanayisine mali destek öngörülüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Ukrayna'daki savaşın ardından, Avrupa savunma sanayini güçlendirme çalışmaları çerçevesinde Yunanistan'a 60 ila 80 milyon euroluk mali destek sağlanabileceği ileri sürüldü.

Kathimerini gazetesinin isim vermeden kaynaklara dayandırdığı haberde, Ukrayna'daki savaşın ardından Avrupa'da askeri teçhizat ihtiyaçlarının arttığı vurgulandı.

Avrupa savunma sanayisinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde kullanılacak Avrupa fonları dağılımından Yunanistan savunma sistemleri için 60 ila 80 milyon euro ayrılacağı savunulan haberde, bu kararın ilk adımlarının AB Komisyonu Sanayiden Sorumlu Üyesi Thierry Breton'ın geçen haftaki Yunanistan ziyaretinin ardından atıldığı ileri sürüldü.

Haberde, böylesi bir kararın hayata geçmesi halinde, bunun, Yunanistan savunma sistemleri ve Lavrio'daki mühimmat üretim fabrikaları için önemli bir kaynak olacağı savunuldu.

Breton, savaşla birlikte Ukrayna'ya gönderilen mühimmat nedeniyle azalan cephane stoklarını takviye etmek için hazırlanan "mühimmat üretimini destekleme" yasa teklifini Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında dün açıklamıştı.

Rusya- Ukrayna savaşının başlamasıyla Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya önemli miktarda mühimmat sağladığını anımsatan Breton özellikle Ukrayna'ya top mermisi göndermenin önemine işaret etmişti.

Breton, Avrupa'nın azalan stoklarını telafi etmesi için mühimmat üretimini artırması gerektiğine dikkati çekerek "Ukrayna ve kendi güvenliğimiz için savunma sanayimizin gelişimini AB mali kaynaklarıyla doğrudan desteklemek istiyoruz." demişti.

Etiketler : Ukrayna AB fonlarından savunma sanayisi
Hera Aslan: Ozan'ı çok kıskanıyorum

Hera Aslan: Ozan'ı çok kıskanıyorum
Mutluluğa ‘evet' dediler

Mutluluğa ‘evet' dediler
Mankenlikten oyunculuğa Elif Aksu

Mankenlikten oyunculuğa Elif Aksu
Set arası tavla keyfi

Set arası tavla keyfi
Hülya Avşar: Sen ne şık adamsın!

Hülya Avşar: Sen ne şık adamsın!
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu
Kaan Urgancıoğlu: Kendimizi yenilemeliyiz

Kaan Urgancıoğlu: Kendimizi yenilemeliyiz
Doğuma bir ay kala

Doğuma bir ay kala
Yağmur Sarıoğlu: Hava gösterisinden çok daha fazlası!

Yağmur Sarıoğlu: Hava gösterisinden çok daha fazlası!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX