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13 Şubat 2023 Pazartesi 21:24:00 - Güncelleme:13 Şubat 2023 Pazartesi 21:24:00

AB: Esed rejimine yönelik yaptırımlar Suriye'de depremzedelere yardımları etkilemiyor

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB), AB'nin Beşşar Esed rejimine yönelik uyguladığı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımların, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki arama kurtarma ya da yardım faaliyetlerini etkilemediğini bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de bir araya geldiği Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Borrell, AB'nin Suriye'deki Beşşar Esed rejimine uyguladığı yaptırımların Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki yardım çalışmalarına etkisiyle ilgili bir soru üzerine, "Suriye rejimine yönelik yaptırımlarımız, insani desteği etkilemiyor. Yaptırımlar, insani yardım, gıda, tıbbi yardım gibi konuları kapsamıyor" dedi.

AB'nin bugüne kadar Suriye halkının yanında olduğunu vurgulayan Borrell, depremden etkilenen Suriyelileri desteklemeye devam edeceklerini aktardı.

AB Komisyonu sözcülerinin basın toplantısında da Sözcü Balazs Ujvari, halihazırda 10 Avrupa ülkesinin sivil koruma mekanizması kapsamında gelen talep üzerine arama kurtarma ve acil durum yardım malzemeleri sağladığını bildirdi.

Ujvari, şöyle devam etti:

"Yaptırımlar, Suriye hükümeti tarafından kimyasal silah kullanımı da dahil olmak üzere Suriye halkına yönelik şiddetli baskıya tepki vermek için uygulamaya konulmuştur. Suriye halkına yapılan baskıda rol oynayan kişi ve kuruluşları hedef alıyorlar."

Sözcülerden Peter Stano da "Şu anda Suriye'de her ne oluyorsa maalesef Esed rejiminin son on yıldan fazla süredir uyguladığı politikaların sonucudur ve AB yeterince destek olmamakla suçlanamaz" ifadelerini kullandı.

Yaptırımlar

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırım listesinde sivil halka uygulanan baskı dolayısıyla 289 kişi ve 70 kuruluş yer alıyor.

Yaptırımlar dahilinde varlıkların dondurulması ve seyahat yasağı bulunuyor.

Rejime yakın iş insanları ve şirketler hedef alınırken, petrol ithalatı, belli yatırımların kısıtlanması, Suriye Merkez Bankası'nın AB'deki varlıklarının dondurulması, ülke içindeki baskıda ve iletişimin takibinde kullanılacak ekipman ve teknolojilerin ihracatının kısıtlanması da tedbirler kapsamında bulunuyor. Yaptırımlar, insani yardımların gönderilmesini engellemiyor.

Etiketler : Yaptırımlar AB Josep Borrell

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