AB: Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki müzakerelerin en etkin aşamasında geçiyoruz

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerin en kapsamlı ve etkin aşamalarından birinden geçtiklerini belirterek, iki ülkenin liderlerini normalleşme yolunda kararlı ve geri dönülmez ilerleme sağlamak için daha fazla cesur adım atmaya teşvik ettiğini bildirdi.

Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaptıkları üçlü toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Söz konusu toplantının, mayısın başından bu yana Brüksel, Kişinev, Washington, Moskova ve ikili sınırda Ermenistan ve Azerbaycanlı yetkililerin katıldığı bir dizi yoğun ve verimli üst düzey toplantının sonuncusu olduğunu aktaran Michel, görüşmenin samimi, dürüst ve anlamlı geçtiğini söyledi.

"Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki müzakerelerin en kapsamlı ve etkin aşamalarından birinden geçiyoruz." diyen Michel, liderleri barış sürecine olan güçlü bağlılıklarından dolayı takdir ettiğini ve normalleşme yolunda kararlı ve geri dönülmez ilerleme sağlamak için daha fazla cesur adımlar atmaya teşvik ettiğini vurguladı.

Michel, toplantı, sahada tansiyonun endişe verici şekilde artması bağlamında gerçekleşmiş olsa da siyasi tartışmalarda ve çabalarda önemli ivme yakaladıklarını, görüşme kapsamında gündemdeki tüm konuları ele aldıklarını kaydetti.

Görüşmede gündeme gelen konulardan egemenlik ve toprak bütünlüğüne değinen Michel, "Ermenistan ve Azerbaycan liderleri, diğer ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygılarını bir kez daha tam olarak teyit etti. Bu anlayışa göre, Ermenistan toprakları 29 bin 800 kilometrekare, Azerbaycan toprakları ise 86 bin 600 kilometrekaredir." dedi.

Michel, her iki liderin de sınırlar konusunda siyasi bir çerçeve olarak 1991 Almatı Deklarasyonu'na kesin bağlılıklarını yeniden teyit ettiklerini kaydetti.

"LAÇİN KORİDORU AÇILMALI"



Michel, tarafların, son iki ayda bölgedeki ulaşım ve ekonomik bağlantıların engelini kaldırmayı amaçlayan görüşmelerde de net ilerleme kaydettiğine değinerek, görüşmede, egemenlik, yetki ve mütekabiliyet ilkeleriyle uyumlu gelecekteki ulaşım düzenlemelerinin yöntemlerini ele aldıklarını kaydetti.

Bu bağlamda, demir yolu bağlantısının inşasına bir an önce başlanması gerektiğinin altını çizen Michel, AB'nin de mali katkı sağlamaya hazır olacağını ifade etti.

Michel, toplantıda, Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusu ve Laçin Koridoru çevresindeki durumu ele aldıklarını dile getirerek, "Mevcut durum açıkça sürdürülebilir değil ve kimsenin çıkarına değil. Durumu normale döndürmeye yardımcı olacak olası somut adımları da tartıştık. Laçin Koridoru'nun açılması gerektiğini vurguladım." dedi.

"GERÇEK İLERLEME, YAKIN GELECEKTE ATILMASI GEREKEN SONRAKİ ADIMLARA BAĞLI"



Michel, bugün ele alınan konuların somut takibini sağlamak üzere ekiplerin yakın temas halinde olacağı konusunda anlaştıklarını belirterek, "Gerçek ilerleme, yakın gelecekte atılması gereken sonraki adımlara bağlı. Barış ve normalleşme görüşmeleri için uygun ortamın sağlanması konusunda öncelikli olarak şiddet ve sert söylemlere son verilmeli." ifadelerini kullandı.