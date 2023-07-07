VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM'de, Karadeniz Tahıl Girişiminin Küresel Gıda Güvenliği Açısından Önemi” isimli konferans düzenlen...
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında 1 Filistinliyi öldürdü
Meta'nın Threads'i kullanıma sunması "gizlilik" tartışmalarına neden oldu
Muson yağmurları Pakistan'da 50 kişinin ölümüne sebep oldu
YÖK'ten azami süresi dolan öğrencilere ilişkin "sınav" kararı
BM, Orta Amerika ülkesi Honduras'ta kamu güvenliğinde yaşananlardan dolayı endişeli
07 Temmuz 2023 Cuma 18:10:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 18:10:00

AB, enerji yatırımlarını koruyan Enerji Şartı Anlaşması'ndan çıkılmasını teklif etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB), iklim endişeleri nedeniyle bütün üye ülkelerle birlikte enerji sektöründeki yatırımları koruyan Enerji Şartı Anlaşması'ndan çıkılmasını teklif etti.

AB Komisyonu, üye ülkeler, AB ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu'nun (Euratom) Enerji Şartı Anlaşması'ndan koordineli bir şekilde çekilmesini içeren teklifini açıkladı.

Anlaşmanın kabul edildiği dönemden bu yana değişmediği hatırlatılan açıklamada, anlaşmanın mevcut durumda AB'nin Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Paris Anlaşması kapsamındaki yüksek iklim hedefiyle uyumlu olmadığı belirtildi.

Açıklamada, AB genelinde yatırımcılara eşit muamele edilmesini sağlamak için koordineli ve düzenli bir şekilde çıkmanın önemine işaret edildi.

Enerji sektöründeki sınır ötesi yatırımları korumak için 1994 yılında imzalanan Enerji Şartı Anlaşması 1998'de yürürlüğe girdi.

Anlaşma, fosil yakıtlar da dahil olmak üzere enerji sektöründeki yabancı yatırımcılara kapsamlı haklar ve hukuki netlik sağlıyor.

Halihazırda 50 ülke, AB ve Euratom tarafından onaylanmış anlaşma, son dönemde yoğun biçimde tartışılıyor.

Başlangıçta sektördeki yatırımları desteklemek için tasarlanan anlaşma, enerji şirketlerinin yatırımlarına zarar veren politikalar nedeniyle ülkelere dava açma imkan sağlıyor.

Anlaşmanın özellikle fosil yakıt şirketlerinin yatırımlarını korumalarında kullanılması pek çok ülkede eleştiri konusu olmuştu.

AB ülkelerini ayrılmaları durumunda bile anlaşmada, mevcut fosil yakıt yatırımlarını 20 yıl boyunca koruyacak sonlandırma hükmü bulunuyor.

İtalya'nın 2016'da ayrıldığı anlaşmadan, özellikle Almanya, Fransa, İspanya, Danimarka, Lüksemburg, Hollanda ve Polonya gibi ülkeler çekilmeyi planlıyordu.

AB teklifine Macaristan ve Slovakya gibi ülkelerin karşı çıkması bekleniyor. Bu ülkeler, anlaşmanın bazı şartlarının güncellenmesinin yeterli olacağı görüşüne sahip.

Teklifin yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin nitelikli çoğunluğu ile Avrupa Parlamentosu (AP) onayı gerekiyor.

Etiketler : AB enerji sektörü iklim endişeleri Enerji Şartı Anlaşması
Küçük Kıvanç!

Küçük Kıvanç!
Nişanladılar

Nişanladılar
Helallik istedi

Helallik istedi
Mardini'ye İngilizce öğretmeni sevgili

Mardini'ye İngilizce öğretmeni sevgili
Konser sezonunu açtı

Konser sezonunu açtı
27'nci yaşa merhaba

27'nci yaşa merhaba
Beş kitap okuyarak hazırlandım

Beş kitap okuyarak hazırlandım
Kurt Efe yaramazlık yaptı

Kurt Efe yaramazlık yaptı
Güneş alerjisi oldu

Güneş alerjisi oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX