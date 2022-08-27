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AB duyurdu... Kosova ile Sırbistan arasından serbest seyahat anlaşması!
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27 Ağustos 2022 Cumartesi 19:41:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2022 Cumartesi 19:41:00

AB duyurdu... Kosova ile Sırbistan arasından serbest seyahat anlaşması!

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. AB, Kosova ile Sırbistan arasında Kosovalı Sırplar dahil, tüm vatandaşların serbest seyahati konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, son aylarda Kosova ile Sırbistan arasında gerginliğe neden olan sorunla ilgili anlaşmayı, sosyal medyadan duyurdu.

Borrell, AB kolaylaştırıcılığında yürütülen Belgrad-Priştine Diyaloğu kapsamında iki ülkenin anlaştığını açıkladı.

Sırbistan'ın Kosova kimliği taşıyanlar için giriş/çıkış belgelerini kaldıracağını belirten Borrell, Kosova'nın da Sırbistan kimliği taşıyanlar için bu belgeleri istemeyeceğini açıkladı.

Borrell, "Kosovalı Sırplar ve diğer tüm vatandaşlar, kimlik kartlarını kullanarak Kosova ile Sırbistan arasında serbestçe seyahat edebilecek." ifadesini kullandı.

AB'nin bu konuda Kosova Başbakanı Albin Kurti'den garanti aldığını kaydeden Borrell, bunun bir Avrupa çözümü olduğunu, iki tarafın liderlerini kutladıklarını belirtti.

KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ

Kosova hükümeti, temmuz sonunda, ülkede yaşayan Sırplar dahil, herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğini açıkladı. Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapattı ve ülkede gerilim arttı.

Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı aldı.

NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) bölgede istikrarın bozulması halinde müdahale etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Sorunun çözümü için taraflar arasında AB'nin kolaylaştırıcılığındaki Belgrad-Priştine Diyaloğu kapsamında görüşmeler yapılıyordu.

Etiketler : Sırbistan Kosova NATO AB Borrell
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