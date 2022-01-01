VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Savunma, enerji, ekonomik iyileşme ve aşı ihracatına yoğunlaşılacak
'Yılın Fotoğrafları' oylaması sonuçlandı
İstanbul'daki hastaneleri ziyaret etti
Yeni yıla Kırşehir Belediyesinde işten çıkarılan sözleşmeli memurlarla girildi
SGK'den genç girişimcilere sigorta prim desteği
Tutuklama ve adli kontrole itirazda yeni dönem
Kandil'e hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Elektrik aboneliği için ödenen güvence bedelinin iadesi sağlandı
İran'ın uydu taşıyıcı roketi yörüngeye oturtamadı
Reklam ikilisi
Enbe orkestrasından yeni single
1 oyun 3 hikaye
NBA'de milli basketbolcuların düellosunda kazanan belli oldu
Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı
BDDK'dan Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimi Yönetmeliğine ilişkin açıklama
AB dönem başkanlığı Fransa'ya geçti
Mutlu aile pozu
Boşanıyor
Oyunculuk defterini kapattı
İslam karşıtlığı Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerine dönüştü
Yılbaşı denetimleri karadan, havadan ve denizden yapıldı
Türkiye ve çevresinde geçen yıl 23 bin 753 deprem oldu
Burç Yorumları! İyi niyet eken meyvesini toplayacak
Yeni yılın ilk gününde 7 beslenme önerisi
01 Ocak 2022 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:01 Ocak 2022 Cumartesi 11:00:00

AB dönem başkanlığı Slovenya'dan Fransa'ya geçti

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa'nın öncelikleri arasında, AB'nin özerkliğini artırmak ve "gerçekten egemen bir Avrupa" için çalışmak geliyor.

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını 1 Ocak'tan itibaren 6 aylığına Fransa devraldı.

Fransa'nın 6 ay boyunca önceliklerinin başında AB'nin özerkliğinin artırılması geliyor.

Fransız hükümeti, dönem başkanlığında önceliklerini aktarırken Avrupa'nın "gerçekten egemen" olması için çalışacaklarını belirtiyor. Gerçek egemenlik ise AB'nin çıkarlarını ve değerlerini savunmak için dünyada "var olma" kabiliyeti edinmek olarak tanımlanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aralık ayında ülkesinin önceliklerini anlatırken "Fransa'nın başkanlığını bir cümle ile özetlemek gerekirse, hedefimiz sınırlarımızın içinde iş birliği yapan Avrupa'dan, dünyada tamamen egemen, kararlarında ve kaderinde özgür olan bir Avrupa'ya geçmek." ifadesini kullanmıştı.

Fransa, Avrupa'nın sınırlarını kontrol edebilmesi ve Schengen bölgesinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini de savunuyor. Bunun için kriz durumlarında harekete geçirilecek "acil sınır destek mekanizması" kurulması hedefleniyor.

DÖNEM BAŞKANLIĞINDA SEÇİM YAPILACAK

Fransa, AB dönem başkanlığını yürütürken aynı zamanda seçimlere gidecek. Fransa cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan'da, ikinci turu 24 Nisan'da yapılacak.

Fransa'da yönetimin mart ayından nisan sonuna kadar seçimlere odaklanması ve en az 2 ay boyunca kendi iç gündemleriyle meşgul olması bekleniyor.

Fransa'nın dönem başkanlığı sırasında 17-18 Şubat'ta Brüksel'de AB-Afrika Zirvesi de düzenlenecek. Macron, bu konuyu değerlendirirken Avrupa'yı Afrika'daki terörle mücadeleye dahil edeceğini ifade etmiş, Avrupa ve Afrika arasında bilimsel, kültürel ve akademik göçü destekleyeceğini aktarmıştı.

Fransız dönem başkanlığında yeni iş imkanlarının yaratılması ve işsizlikle mücadeleye de önem verilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede "Avrupa'nın yenilik, üretim ve istihdam yaratma kıtası" olması amacıyla 10-11 Mart'ta Paris'te bir zirve toplantısı düzenlenmesi planlanıyor.

Dönem başkanlığını Slovenya'dan devralan Fransa'nın ardından AB dönem başkanı 1 Temmuz 2022'den itibaren Çekya olacak.

Etiketler : avrupa birliği ab dönem başkanlığı fransa
Oyunculuk peşimi bırakmıyor

Oyunculuk peşimi bırakmıyor
Retro Sevcan

Retro Sevcan
Kız çocuklar geliyor

Kız çocuklar geliyor
Dedikodu grubum var

Dedikodu grubum var
72'lik çılgın dadaş gençlere taş çıkartıyor

72'lik çılgın dadaş gençlere taş çıkartıyor
Anlamsız panik

Anlamsız panik
Brezilya'da çekici erkek

Brezilya'da çekici erkek
İnsan evladını ayırmaz

İnsan evladını ayırmaz
Kapadokya'da karantinada

Kapadokya'da karantinada

EN ÇOK OKUNAN HABERLER