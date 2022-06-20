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20 Haziran 2022 Pazartesi 11:08:00 - Güncelleme:20 Haziran 2022 Pazartesi 11:08:00

AB dışişleri bakanları Ukrayna, gıda ve enerji güvenliğini görüşüyor

Kaynak: AA

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AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Özellikle Afrika'da büyük bir açlık yaşanması ihtimaline karşı uyarıda bulunuyoruz." dedi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, başta gıda ve enerji güvenliği olmak üzere Ukrayna'daki savaşın etkilerini görüşmek üzere bir araya geldi.

AB Dış İlişkiler Konseyinin toplantısı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in başkanlığında Lüksemburg'da başladı.

Toplantının gündeminde, Ukrayna'daki savaşın özellikle gıda ve enerji güvenliği olmak üzere küresel etkilerinin yanı sıra Rusya'ya uygulanan yaptırımların nasıl etki yaptığı gibi konular bulunuyor.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, "Savaşın etkileri sadece Ukrayna için değil tüm dünya için giderek çok tehlikeli hale geliyor. Özellikle Afrika'da büyük bir açlık yaşanması ihtimaline karşı uyarıda bulunuyoruz. Enerji ve gıdada fiyatların artmasına ve kıtlığa neden olan şey savaştır. Bu krizin nedeni (Rusya'ya uygulanan) yaptırımlar değildir." dedi.

AB'nin yaptırımlarının Rusya'nın gıda ve gübre ürünlerini kapsamadığını tekrarlayan Borrell, Rusya'nın Ukrayna'ya ait tahılın ihraç edilmesini engellemesi nedeniyle kriz yaşandığını belirtti.

Borrell, Rusya'ya Ukrayna limanlarına yönelik ablukayı kaldırma çağrısında bulundu ve BM'nin soruna çözüm bulacağından emin olduğunu kaydetti.

Rusya'nın açlığı bir savaş silahı olarak kullanamayacağını, bundan sorumlu tutulması gerektiğini belirten Borrell, "Bu gerçek bir savaş suçudur." diye konuştu.

AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının toplantısının bir bölümüne bugün Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri de katılacak. Toplantıda Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsü verilmesinin yanı sıra özellikle enerji alanında Körfez ülkeleriyle ilişkiler de ele alınacak.

Etiketler : Avrupa Birliği UKRAYNA RUSYA
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