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20 Temmuz 2023 Perşembe 11:55:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 11:55:00

AB dışişleri bakanları Türkiye'yi de içeren konuları görüşmek üzere toplandı

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Ukrayna'daki savaş, ekonomik güvenliğin dış politika boyutu, Çin gibi konuların yanı sıra Türkiye'yi görüşmek üzere bir araya geldi.

Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, geçen ay yapılması planlanan ancak ertelenen Türkiye ile ilişkiler konulu oturum da düzenlenecek. Bakanlar, Türkiye'yi öğle yemeği sırasında ele alacak.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, toplantıya girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ASEAN toplantısı için bulundukları Cakarta'da görüştüklerini hatırlatarak şunları söyledi:

"Katılım müzakerelerini yeniden başlatmak istiyorlar. Bize yönelik siyasi yaklaşımlarında AB gündemini üst sıraya koymak istiyorlar. Bu iyi bir haber. AB bakanları, Türkiye'nin talebine nasıl karşılık verileceğini tartışacak."

Ukrayna'nın AB'ye aday ülke olmasının bölgede yeni bir dinamik oluşturduğunu kaydeden Borrell, "Ukrayna, aday ülke olduysa bu durum Balkanlar'ın tamamında süreci hızlandıracaktır. Tabii Türkiye de mutlaka bu oyunun bir parçası olmak isteyecektir. Önce Gümrük Birliği'nin güncellenmesine bakmamız lazım. Ayrıca tabii vize serbestisi meselesine bakmalıyız." diye konuştu.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bir bölümüne ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da video konferansla katılacak.

Toplantının Blinken ile yapılan bölümünde de Türkiye'nin gündeme gelmesi, 11-12 Temmuz'daki Vilnius Zirvesi'nde Türkiye'nin İsveç'in üyelik başvurusu hakkındaki kararı sonrası durum değerlendirmesi yapılması öngörülüyor.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın diğer gündem maddeleri arasında Ukrayna'daki savaş ve bu ülkeye verilecek destek, Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasından çekilmesi, ekonomik güvenliğin dış politika boyutu, Çin, Tunus, Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri gibi birçok başlık bulunuyor.

Toplantının bir kısmına Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da katılacak. Bu bölümde Ukrayna'nın ihtiyaçları ele alınacak.

Etiketler : avrupa birliği türkiye dışişleri bakanları savaş ekonomi dış politika
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