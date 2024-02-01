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01 Şubat 2024 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:01 Şubat 2024 Perşembe 15:00:00

AB, bütçesinden Ukrayna'ya ek 50 milyar avroluk destek paketi üzerinde uzlaştı

Kaynak: AA

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AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "27 liderin tümü, AB bütçesi kapsamında Ukrayna'ya ek 50 milyar avroluk destek paketi üzerinde anlaşmaya vardı." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB), bütçesinden Ukrayna'ya ek 50 milyar avroluk destek paketi üzerinde anlaştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, özel liderler zirvesi başladığı sırada sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Michel, "27 liderin tümü, AB bütçesi kapsamında Ukrayna'ya ek 50 milyar avroluk destek paketi üzerinde anlaşmaya vardı." ifadesini kullandı.

Bunun Ukrayna için "istikrarlı, uzun vadeli ve öngörülebilir" destek garantisi anlamına geldiğini belirten Michel, "AB, Ukrayna'ya destek konusunda liderlik ve sorumluluk alıyor. Tehlikenin boyutunun farkındayız." mesajını paylaştı.

AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna'ya mali destek sağlanması hedefiyle Birliğin uzun dönemli bütçesinde değişiklikleri ele almak üzere özel zirve toplantısında bir araya gelmişti.

AB Komisyonu, Ukrayna'ya gelecek 4 yılda kesintisiz destek sağlayabilmek için, 2024-27 bütçesine 50 milyar avroluk fonun dahil edilmesini istiyordu. 26 üye buna destek verirken, Macaristan çeşitli gerekçelerle karşı çıkıyordu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Aralık 2023'te yapılan AB Liderler Zirvesi'nde oy birliği gereken kararı veto etmişti.

Etiketler : avrupa birliği ukrayna bütçe
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