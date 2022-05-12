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12 Mayıs 2022 Perşembe 00:00:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2022 Perşembe 00:00:00

AB, Batı Balkan ülkelerine Rusya uyarısında bulundu

Kaynak: AA

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AB Yüksek Temsilcisi Borrell, "Batı Balkanlar'daki ortaklarımızın çoğunun Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına AB'nin verdiği karşılıkta aynı safta yer almasından memnuniyet duyuyorum. Diğerlerine de aynısını yapma çağrısında bulunuyorum." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Batı Balkanlar'daki 6 ülkenin liderleriyle Brüksel'de bir araya geldi.

Borrell'in ev sahipliğindeki gayriresmi akşam yemeğine Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vucic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik katıldı.

Borrell, toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, AB'nin her yıl geleneksel şekilde 6 ülkenin liderini bir araya getirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının bölgesel ve küresel etkilerini değerlendireceklerini aktaran Borrell, "Rusya, bizim ve bölgenin kırılganlıklarını kullanmak istiyor. Rusya'nın bunları kullanmasına izin vermemek için birlikte çalışmalıyız." dedi.

Borrell, AB'nin Batı Balkanlar'ı arka bahçesi olarak değil coğrafyasının bir parçası olarak gördüğünü ifade ederek, "Rusya'nın dezenformasyon olsun, siber saldırılar olsun bölgedeki yıkıcı eylemlerine karşı birlikte hareket etmeliyiz. Batı Balkanlar'daki ortaklarımızın çoğunun Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına AB'nin verdiği karşılıkta ilk günden beri aynı safta yer almasından memnuniyet duyuyorum. Diğerlerine de aynısını yapma çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

16 Mayıs'ta yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısında Batı Balkanlar konusunun detaylıca ele alınacağını belirten Borrell, bölge ülkelerinin dışişleri bakanlarını da toplantıya davet edeceğini bildirdi.

Borrell, Bosna Hersek'e de değinerek, ülkenin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğine yönelik tehditlere "hiçbir şekilde yer olmadığını" vurguladı.

Yüksek Temsilci Borrell, bu konuda Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp Üyesi Milorad Dodik'e açık mesaj verdiğini söyledi.

Etiketler : borell balkan rusya
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