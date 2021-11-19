AB: Aliyev ve Paşinyan Brüksel'de bir araya gelecek

AB: Aliyev ve Paşinyan Brüksel'de bir araya gelecek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Konsey Başkanı Charles Michel'in, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bölgedeki durum ve 15 Aralık'ta düzenlenecek Doğu Ortaklığı Zirvesi hazırlıkları kapsamında telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı.

Michel, Aliyev ve Paşinyan'a zirve çerçevesinde Brüksel'de bir toplantıya ev sahipliği yapma teklifinde bulundu.

BRÜKSEL'DE BİR ARAYA GELECEKLER

Liderlerin bölgedeki durumu ve gerginliği giderme yollarını görüşmek için Brüksel'de bir araya gelmek konusunda mutabık kaldıkları duyurdu.

Telefon görüşmelerinde Aliyev ve Paşinyan'ın doğrudan iletişim hattı kurulması konusunda da mutabakata vardığı, bu hattın "olayları önleme mekanizması" olarak iki tarafın savunma bakanları arasında kurulacağı kaydedildi.