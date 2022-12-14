VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO'nun askeri bütçesi yüzde 25 artırıldı
Bakan Bozdağ: Hiçbir makam, hakimlere emir ve talimat veremez
Almanya F-35 tipi savaş uçağı alımı için sözleşme imzaladı
Bağdat'ta bombalı saldırı: Biri komutan 3 asker öldü
Zelenskiy, 184 Ukraynalı sporcunun öldüğünü açıkladı
Bodrum açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı
AK Parti Grup Başkan Vekili Tunç: Mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası yoktur
Gaziantep'te zincirleme kaza: 17 yaralı
AB Adalet Divanı PKK'nın terör listesinden çıkma talebini reddetti
Milli yüzücü Merve Tuncel beşinci oldu
Turan: Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Almanya'da kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi
Başkan Erdoğan, Türkmenistan ziyaretinin ardından yurda döndü
İstismar davasında gözaltı kararı!
Yeni asgari ücret hangi kalemleri etkileyecek?
Fransa'da savcılık, Macron'un danışma şirketi McKinsey ile partisinde arama yapmış
İmamoğlu'nun "YSK üyelerine hakaret" davasında karar verildi!
Twitter, ofis eşyalarını satışa çıkarıyor
Huzurevi sakinlerine trafik eğitimi
Burası Afrika değil İstanbul
CAN kurtaracak yardım
Zonguldak'ta şarampole devrilen servis aracındaki 1 öğrenci öldü, 15 kişi yaralandı
KIZILELMA ilk kez uçtu
14 Aralık 2022 Çarşamba 20:08:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 20:08:00

AB Adalet Divanı PKK'nın terör listesinden çıkma talebini reddetti

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği Adalet Divanı, terör örgütü PKK'nın AB'nin terör listesinden çıkma talebiyle açtığı davada olumsuz karar verdi.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB Adalet Divanına bağlı AB Genel Mahkemesi, PKK'nın geçen sene açtığı davaya ilişkin gerekçeli kararını açıkladı.

"Terör eylemi" ve "terörist grup" terimlerinin tanımlandığı kararda, İngiltere'nin 2014'te ve ABD'nin 1997 ile 2001'de PKK'yı yasaklayan kararlarına atıfta bulunularak, örgütün "terör örgütü" olduğu teyit edildi.

Kararda, PKK'nın eylemlerinin "Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkı" kapsamında sayılamayacağı ve bu hakkın genel olarak kullanılması için silahlı kuvvete başvurmanın meşru görülemeyeceği bilgisi verildi.

Divanın kararında, "silahlı çatışmalarda terör eylemlerinin yasaklanmasına yönelik bir istisnanın AB ve hatta uluslararası hukukta hiçbir temeli olmadığı" vurgulanırken, PKK'nın turistik tesislere yönelik saldırılarının sivil nüfusu hedef aldığı anımsatıldı.

Kararda ayrıca, PKK'ya ilişkin terör riskinin devam ettiğine dair AB Konseyinin değerlendirmesi de haklı bulundu.

Böylece AB Adalet Divanı, PKK'nın AB Konseyine karşı açtığı davayı esaslı olarak reddetmiş oldu.

AB Konseyi, terörist kabul edilen kişi, kuruluş ve örgütlerin finansal varlıklarının dondurulması ve bunlara mali kaynak sağlanmasının yasaklanması gibi yaptırımları öngören listeyi en az 6 ayda bir gözden geçiriyor.

PKK, 2002'de listeye alınmıştı.

Etiketler : Adalet Divanı AB Avrupa Birliği
Rezervasyon kavgası

Rezervasyon kavgası
Dokuz timi Ankara'da

Dokuz timi Ankara'da
Milyonluk anlaşma

Milyonluk anlaşma
Mesleğe ara veriyor

Mesleğe ara veriyor
‘Çakkıdı'ya yeni yorum

‘Çakkıdı'ya yeni yorum
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
‘Ömer' sete çıktı

‘Ömer' sete çıktı
Ayrılsak da beraberiz

Ayrılsak da beraberiz
Gençlik iksirim saçlarım

Gençlik iksirim saçlarım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX