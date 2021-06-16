  • BIST
    1442.56
  • Dolar
    8,5232
  • Euro
    10,3488
  • Altın
    510,0280
İstanbul
16 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Antalya'da borç çok, icraat yok
Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı
ABD-AB Zirvesi yapıldı: Toplantı sonrası Türkiye vurgusu
Milyonlarca vatandaşa erken emeklilik müjdesi
Saadet Partisi'nde kazan kaldırdı!
Şuşa'da kardeşlik beyannamesi!
Türkiye aşı kuyruğunda
Sürekli şikayet hali özgüven eksikliğinden
Parkinson hastaları bakla yerken dikkat!
Çocuklar duygularını oyunlarla daha iyi anlatıyor
Kalp sağlığında doğru sanılan 10 yanlış
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 16 Haziran
Meclis'te mini infaz paketi mesaisi
New York'ta Kovid-19 salgını kısıtlamaları büyük ölçüde kaldırıldı
Beyaz Saray'dan S-400 füzeleri açıklaması
Yurt genelinde trafik denetimi yapıldı
Cezayir'de genel seçimleri Ulusal Kurtuluş Cephesi kazandı
Bakan Koca: Koca: 1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 600 bini geçti
Vaka sayısı 6 bin sınırına yükseldi
Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı
Caddebostan'da müsilaj yoğunluğu yeniden arttı
Çeyrek altından 13 TL'lik artış
Başkan Erdoğan: Şuşa'da en kısa sürede başkonsolosluk açmayı planlıyoruz
16 Haziran 2021 Çarşamba 09:05:00 - Güncelleme:16 Haziran 2021 Çarşamba 09:14:00

AB-ABD Zirvesi sonrası ortak açıklama: Türkiye ile iş birliği ve karşılıklı çıkara dayalı bir ilişki hedefliyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği ile ABD arasında gerçekleştirilen kritik zirve sonrası yapılan açıklamada Türkiye vurgusu yapıldı. Yayımlanan ortak açıklamada, "Türkiye ile iş birliği ve karşılıklı çıkara dayalı bir ilişki" hedeflendiği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasındaki zirve toplantısı sonunda yayımlanan ortak açıklamada, "Türkiye ile iş birliği ve karşılıklı çıkara dayalı bir ilişki" hedeflendiği belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB-ABD Zirvesi bittikten sonra ortak açıklama yayımlandı.

Açıklamanın uluslararası ilişkiler ile ilgili kısmında Doğu Akdeniz ve Türkiye'ye de yer verildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Farklılıkların iyi niyetli diyalog ve uluslararası hukuk uyarınca çözülmesi gereken Doğu Akdeniz'de gerginliğin sürdürülebilir şekilde düşürülmesi için el ele çalışmaya kararlıyız. Demokratik bir Türkiye ile iş birliği ve karşılıklı çıkara dayalı bir ilişki hedefliyoruz."

ÇİN'E YAKLAŞIMDA İSTİŞARE, RUSYA'YA KARŞI BİRLİK

Açıklamada Çin ve özellikle Rusya'ya geniş yer ayrıldı. Çin'e yaklaşımlarda yakın istişare ve iş birliği niyeti beyan edilen açıklamada, "Sincan ve Tibet'teki insan hakları ihlalleri, Hong Kong'daki özerklik ve demokratik süreçlerde görülen aşınma, ekonomik baskı, dezenformasyon kampanyaları ve bölgesel güvenlik konuları dahil olmak üzere ortak endişelerimizle ilgili koordinasyonu devam ettirmeyi istiyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada Rusya'ya karşı tavırda "birlik" vurgusu yapılırken ABD ile ABD'nin politikaları ve eylemlerini koordine edebilmek amacıyla Rusya konulu AB-ABD yüksek düzeyli diyaloğu kurulması planı bulunduğu açıklandı.

"Rusya'nın Ukrayna ve Gürcistan'ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını baltalayıcı eylemlerini kınıyoruz" ifadesine yer verilen açıklamada, Moskova'ya "muhalefete yönelik baskıyı sonlandırması" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, iletişim kanallarının açık tutulduğu, AB'nin Moldova, Ukrayna ve Gürcistan gibi doğu ortaklarına desteğin devam edeceği, Belarus halkıyla dayanışma içinde olunduğu vurgulandı.

ORTA DOĞU VE İRAN

Açıklamada, Suriye konusunda ise Beşşar Esad'ın kazandığı savunulan seçimin yasa dışı olduğu vurgulanarak, Esed rejiminin acımasız suçlarından dolayı hesap vermesi ve BM Güvenlik Konseyi kararları ışığında siyasi bir çözüm için uluslararası camiaya çağrı yapıldı.

Suriye'de artan insani yandım ihtiyacının karşılanması için BM Güvenlik Konseyine çağrı yapılarak yardımların ihtiyacı olan herkesi ulaştırılmasının sağlanması istendi.

Libya'nın barış, güvenlik ve istikrarına olan taahhüdün teyit edildiği açıklamada, Orta Doğu'da varılan ateşkesten duyulan memnuniyet dile getirildi. AB ve ABD, İsrailliler ile Filistinliler için iki devletli çözüm temelinde eşit özgürlük, güvenlik, refah ve demokrasiden faydalanılmasına duyulan ihtiyacın altını çizdi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden ve ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmaya dönmesini amaçlayan görüşmelere destek ifade edilen açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) reformu için iş birliği konusunda kararlılık vurgulandı.

Açıklamada Covid-19 salgınının çıkış nedeninin tespiti için şeffaf, kanıt temelli, uzmanların öncülüğünde DSÖ tarafından yürütülecek yeni bir çalışma için çağrıda bulunuldu.

Etiketler : DSÖ ÇİN ABD AB LİBA TÜRKİYE
‘Arka Sıradakiler' buluştu

‘Arka Sıradakiler' buluştu
7 Temmuz'da düğün var!

7 Temmuz'da düğün var!
Hedefi psikoloji okumak

Hedefi psikoloji okumak
20 KİLOSU GİTTİ

20 KİLOSU GİTTİ
Düşledikleri proje gerçek oldu

Düşledikleri proje gerçek oldu
Korkutan şaka

Korkutan şaka
Rıza Baba geri döndü

Rıza Baba geri döndü
El ele ilk fotoğraf

El ele ilk fotoğraf
Hayatımı şöhret üzerine kurmadım

Hayatımı şöhret üzerine kurmadım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER