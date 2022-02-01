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AB, ABD, NATO ve AGİT arasında Rusya diplomasisi sürüyor
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01 Şubat 2022 Salı 22:13:00 - Güncelleme:01 Şubat 2022 Salı 22:13:00

AB, ABD, NATO ve AGİT arasında Rusya diplomasisi sürüyor

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği, ABD, NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı yetkililerinin Rusya konusunda dörtlü telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un dün gönderdiği mektuba verilecek karşılık ele alındı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, dörtlü telefon görüşmesi Borrell, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AGİT dönem başkanı Polonya adına Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau arasında yapıldı.

Görüşmede, "Rusya'nın Ukrayna içinde ve çevresindeki askeri yığınağı, Lavrov'un 31 Ocak tarihli mektubu da dahil olmak üzere Moskova'nın Avrupa güvenliğinin yeniden düzenlenmesi hakkındaki talepleriyle ilgili gelişmeler ve diplomatik faaliyetlerin" ele alındığı duyuruldu.

Açıklamada, "Verilecek cevaplar hazırlanırken Borrell, Blinken, Stoltenberg ve Rau, Avrupa güvenlik mimarisinin temel ilkelerini korumaya yönelik ihtiyacı teyit etmiştir" denildi.

Görüşmede, bu tür tartışmalarda doğru platform olarak AGİT'in önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.

NATO'NUN AÇIK KAPI POLİTİKASI

Rusya, aralıkta ABD ve NATO'ya gönderdiği Avrupa'da güvenlik garantileri konulu anlaşma teklifinde, NATO'nun doğuya genişlemesinden vazgeçilmesini ve NATO'nun Doğu Avrupa'dan kuvvetlerini çekmesini içeren önerilerde bulunmuştu.

NATO ve ABD'den verilen yanıtta, NATO'nun açık kapı politikasının devam edeceği, silahların kontrolü ve silahsızlanma gibi konularda müzakerelere hazır olunduğu belirtilmişti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, dörtlü telefon görüşmesi Borrell, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AGİT dönem başkanı Polonya adına Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau arasında yapıldı.

Görüşmede, "Rusya'nın Ukrayna içinde ve çevresindeki askeri yığınağı, Lavrov'un 31 Ocak tarihli mektubu da dahil olmak üzere Moskova'nın Avrupa güvenliğinin yeniden düzenlenmesi hakkındaki talepleriyle ilgili gelişmeler ve diplomatik faaliyetlerin" ele alındığı duyuruldu.

Açıklamada, "Verilecek cevaplar hazırlanırken Borrell, Blinken, Stoltenberg ve Rau, Avrupa güvenlik mimarisinin temel ilkelerini korumaya yönelik ihtiyacı teyit etmiştir" denildi.

Görüşmede, bu tür tartışmalarda doğru platform olarak AGİT'in önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.

NATO'NUN AÇIK KAPI POLİTİKASI

Rusya, aralıkta ABD ve NATO'ya gönderdiği Avrupa'da güvenlik garantileri konulu anlaşma teklifinde, NATO'nun doğuya genişlemesinden vazgeçilmesini ve NATO'nun Doğu Avrupa'dan kuvvetlerini çekmesini içeren önerilerde bulunmuştu.

NATO ve ABD'den verilen yanıtta, NATO'nun açık kapı politikasının devam edeceği, silahların kontrolü ve silahsızlanma gibi konularda müzakerelere hazır olunduğu belirtilmişti.

Amerikan basınında dün çıkan haberlerde de ABD yönetiminin 31 Ocak'ta Rusya'dan bir mektup aldığı ifade edilmiş, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin mektubun içeriği hakkında yorum yapmadığı bildirilmişti.
Etiketler : NATO Rusya Ukrayna
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