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19 Ekim 2023 Perşembe 21:44:00 - Güncelleme:19 Ekim 2023 Perşembe 21:44:00

İskoçya Başbakanı Yusuf'tan, Gazze'deki İngiliz vatandaşlarına değinmeyen İngiliz Bakan'a tepki

Kaynak: AA

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İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Gazze'de mahsur kalan İngiliz vatandaşlarına değinmemesine tepki gösterdi.

Yusuf, Bakan Cleverly'i, Mısır, Katar ve Türkiye'de yapacağı temaslara ilişkin hedeflerine yer verdiği X paylaşımında, Gazze'de mahsur kalan İngiliz vatandaşlarından bahsetmemesi nedeniyle eleştirdi.

İskoçya Başbakanı, Cleverly'nin paylaşımına verdiği yanıtta, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de mahsur kalan İngiliz vatandaşlarından bahsedilmemesi utanç verici. Görüşmelerinizde onlara da en azından kısaca değinmeniz faydalı olabilir. Bir savaş bölgesinde sıkışıp kalmış durumdalar ve Dışişleri Bakanı olarak sizden ateşkes talep etmenizi ve Refah Sınır Kapısı'nın açılarak Gazze'den çıkmalarına izin vermenizi istiyorlar."

Cleverly, paylaşımda, "Hedeflerim net: İngiliz rehinelerin serbest bırakılması, şiddetin bölgeye yayılmasını durdurmak, acil yardımın Gazze'ye ulaşmasını sağlamak" ifadelerini kullanmıştı.

Hamza Yusuf'un Filistinli eşinin anne ve babası Gazze'de mahsur kaldı

Yusuf, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Filistinli eşinin annesi ve babasının Gazze'de mahsur kaldığını bildirmişti.

Hamza Yusuf, eşinin İskoçya'da yaşayan annesi ve babasının, İsrail ve Gazze'deki gelişmeler sırasında kayınpederinin 92 yaşındaki hasta annesini ziyaret için Gazze'de bulunduklarını ve bölgede mahsur kaldıklarını aktarmıştı.

İsraillilerin, kendilerine ülkeyi terk etmelerini söylediğini ancak ülkeden çıkmalarının mümkün olmadığını ifade eden Yusuf, İngiltere Dışişleri Bakanlığının güvenli geçiş garantisi veremeyeceğini kaydetmişti.

Yusuf'un Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla, 13 Ekim'de paylaştığı videoda gözyaşlarına hakim olamamış ve "İnsanlık nerede? Dünyanın neresinde insanların kalbi var da bu çağda buna izin veriyor?" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : İSRAİL GAZZE FİLİSTİN DEVLETİ İSKOÇYA İNGİLTERE
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