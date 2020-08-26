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26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:02:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:02:00

92 yaşındaki Vietnamlı 5 metrelik saçını 80 yıldır yıkamıyor

Kaynak: DHA

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Vietnamlı 92 yaşındaki Nguyen Van Chien, dini inançları gereği 80 yıldır saçlarını yıkamıyor ve kestirmiyor. Yaşlı adamın saçları yaklaşık 5 metreye ulaştı. Chien, kişinin dini inancı gereği insanın doğduğu haliyle kalması gerektiğine inanıyor.

Vietnam'ın güneyinde Mekong Deltası'nda yaşayan Chien, 80 yıldır saçlarını kesmediğini ifade ederek “Saçlarımı kesersem öleceğime inanıyorum. O yüzden dokunmaya cesaret edemiyorum, taramıyorum bile" dedi.

Chien, "Saçlarımın sadece bakımını yapıyorum kuru, temiz ve güzel görünsün diye bir örtüyle kapatıyorum" ifadelerini kullandı. Chien, kişinin dini inancı gereği insanın doğduğu haliyle kalması gerektiğine inanıyor.

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