5 metrelik saçını 80 yıldır yıkamıyor

Vietnam'ın güneyinde Mekong Deltası'nda yaşayan Chien, 80 yıldır saçlarını kesmediğini ifade ederek “Saçlarımı kesersem öleceğime inanıyorum. O yüzden dokunmaya cesaret edemiyorum, taramıyorum bile" dedi.

Chien, "Saçlarımın sadece bakımını yapıyorum kuru, temiz ve güzel görünsün diye bir örtüyle kapatıyorum" ifadelerini kullandı. Chien, kişinin dini inancı gereği insanın doğduğu haliyle kalması gerektiğine inanıyor.