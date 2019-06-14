8 ay arayla büyük acı

DESTEK MESAJI YAĞDI

ABD ve İngiltere'nin son yıllarda en çok konuşulan isimlerinden 24 yaşındaki model Demi Rose, hayranlarını yasa boğdu. 8 ay önce babasını kaybeden manken, daha bunun acısını atlatamadan ikinci şoku yaşadı. Annesini kaybettiğini Instagram hesabından duyuran Rose, “Cennet bir melek kazandı. Huzur içinde uyu anne. Umarım orada babamla berabersinizdir” açıklamasında bulundu. Hatırı sayılı bir hayran kitlesine sahip olan genç kadına destek mesajları yağdı.