8 ay arayla büyük acı
Ünlü model Demi Rose, zor günler geçiriyor. 8 ay önce babasının ölümüyle sarsılan Rose, şimdi de annesini kaybetti.
DESTEK MESAJI YAĞDI
ABD ve İngiltere'nin son yıllarda en çok konuşulan isimlerinden 24 yaşındaki model Demi Rose, hayranlarını yasa boğdu. 8 ay önce babasını kaybeden manken, daha bunun acısını atlatamadan ikinci şoku yaşadı. Annesini kaybettiğini Instagram hesabından duyuran Rose, “Cennet bir melek kazandı. Huzur içinde uyu anne. Umarım orada babamla berabersinizdir” açıklamasında bulundu. Hatırı sayılı bir hayran kitlesine sahip olan genç kadına destek mesajları yağdı.
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