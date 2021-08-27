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27 Ağustos 2021 Cuma 15:47:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2021 Cuma 15:47:00

7 ülke S-400'e talip oldu

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7 ülkenin S-400 hava savunma sistemine talip olduğu, bu ülkelerin Rusya ile S-400 tedariki için görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboroneksport'un Başkanı Aleksandr Miheyev, Orta Doğu, Asya ve Afrika'dan yedi ülke ile S-400 hava savunma sistemlerinin tedarikine ilişkin görüşmeler yürüttüklerini söyledi.

ARMY-2021 askeri forumunda Sputnik'e konuşan Miheyev, "Rosoboronexport, Rusya'nın Orta Doğu, Asya-Pasifik bölgesi ve Afrika'dan yedi stratejik ortağı ile S-400 'Triumph' hava savunma sistemlerinin tedarikinin teknik ve finansal ayrıntılarını görüşüyor" dedi.

Şu ana kadar Çin ve Türkiye'ye tedarik edilen S-400 hava savunma sistemlerinin 2021'in sonunda Hindistan'a teslimatı planlanıyor. Daha önce, Suudi Arabistan, Irak ve Belarus'un da S-400'lerin tedariki için Rusya ile görüşmeler yaptığı basına yansımıştı.

Etiketler : ARMY-2021 askeri forumu Rusya Rosoboroneksport Başkanı Aleksandr Miheyev Orta Doğu Asya-Pasifik bölgesi
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