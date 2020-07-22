60 yıl sonra bir ilk! Koronavirüs Nobel'i de vurdu

60 yıl sonra bir ilk! Koronavirüs Nobel'i de vurdu

YENİ BİR ŞEKİLDE TAKDİM EDİLECEK



Nobel Vakfı kazananların açıklanacağını ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl kazananlara ödüllerinin "yeni bir şekilde" takdim edileceğini duyurdu.

60 YIL SONRA İLK KEZ

Salgın, her yıl 10 Aralık civarında düzenlenen ödül törenin, yaklaşık 60 yıldır ilk kez iptal edilmesine neden oldu.

Nobel Vakfı Başkanı Lars Heikensten "Bu, herkesin bazı tavizlerde bulunması ve yeni şartlara tamamen adapte olması gereken özel bir yıl" açıklamasını yaptı.

DAHA ÖNCE DE BİRKAÇ KEZ DÜZENLEMEMİŞTİ



Nobel Ödün Töreni en son 1956 yılında Sovyetler Birliği'nin Macaristan'ı işgalini protesto amacıyla iptal edilmişti.

Tören 1. ve 2. Dünya savaşları sırasında da yapılmamıştı.