6 küresel STK'dan ABD ve Batı'ya uyarı: Politikanızı derhal değiştirin

ABD ve Avrupalı ülkeler, işgalci İsrail'in Gazze katliamlarına verdikleri destek nedeniyle uluslararası alanda yalnızlaşmaya devam ediyor.

İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın 18 bin 412 cana kıydı. 60 binden fazla evi tamamen yıktı, 86 gazeteci ile 100'den fazla BM çalışanını öldürdü.

1.8 milyon kişinin evsiz kaldığı Gazze Şeridi'ndeki durum krizden felakete dönüşürken ABD yönetimine de tepkiler artıyor.

Son olarak uluslararası alanda çalışan tanınmış 6 sivil toplum kuruluşunun (STK), New York Times Gazetesi'nde bir mektubu yayınlandı. İşte mektupta öne çıkan bazı detaylar:

"Bizler artık felaketlere aşikârız. Çatışmalardan doğal afetlere kadar dünyanın dört bir yanında birçok yıkım gördük.

Türkiye'deki depremler, Sudan'daki çatışmalar, Ukrayna'daki bombalar, Afrika Boynuzu'ndaki kıtlıklar.

Liste uzar. Ama dünyanın en büyük insani yardım kuruşlarının başındaki liderler olarak şunu çok net söyleyebiliriz ki Gazze'deki yıkımın bir benzerini gittiğimiz hiçbir yerde görmedik.

Örneğin Gazze'de iki aydaki çocuk katliamları bu yıl dünya genelindeki tüm çatışmalarda öldürülen çocuklardan daha fazla..."

'HAYAT KURTARAMAYIZ'

Mektupla ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Küresel liderler ve özellikle ABD yönetimi şunu çok net anlamalı.

Gazze'deki mevcut koşullar altında hayat kurtaramayız. Gazze'yi bu uçurumdan kurtarmak için bugün ABD hükümetinin önemli bir yaklaşım değişikliğine ihtiyacı var."

ABD Başkanı Joe Biden'ı İsrail için değil de insanlık için savaşmaya çağıran 6 STK'nın lideri mektuplarında ayrıca "Başlangıç olarak Biden yönetiminin, 'ateşkes' çağrılarını engelleyerek Birleşmiş Milletler'e yönelik diplomatik müdahalesine son vermesi gerekiyor" ifadesine yer verdi.