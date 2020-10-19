19 Ekim 2020 Pazartesi 13:11:00 - Güncelleme:19 Ekim 2020 Pazartesi 13:12:00
5+5 askeri komite görüşmeleri Cenevre'de başladı
Kaynak: AA
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Birleşmiş Milletler (BM) Libya temsilciliği, Libya'daki tarafların 5+5 askeri komite görüşmelerinin Cenevre'de başladığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler (BM) Libya temsilciliği, Libya'daki tarafların 5+5 askeri komite görüşmelerinin Cenevre'de başladığını duyurdu.
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