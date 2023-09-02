4 Filistinli tutuklu sebepsiz yere tutuklandıkları için açlık grevinde

Dört tutuklu Kayed Fasfous, Sultan Khalouf, Abdul Rahman Baraka ve Maher al-Akhras, İsrail işgal hapishanelerinde farklı cezalar çekiyorlar.

Aksam.com.tr'nin Days of Palestine'den çevirdiği habere göre, dernek, Dura kentinden 34 yaşındaki Filistinli tutuklu Kayed Al-Fasfous ve Sultan Khalouf'un üst üste 31 gündür açlık grevinde olduğunu ekledi.

Al-Fasfous 2 Mayıs 2023 tarihinden bu yana tutuklu bulunuyor. Al-Fasfous, İsrail hapishanelerinde 7 yıldan fazla zaman geçirmiş eski bir tutukludur.

Al-Fasfous 2021 yılında, idari tutukluluğunu protesto etmek için 131 gün süren ucu açık bir açlık grevine başladı. Tüm kardeşlerinin gözaltına alındığı, evli ve bir kız çocuğu olduğu bildirildi.

Khalouf aynı zamanda İsrail hapishanelerinde yıllarını geçirmiş eski bir mahkum. 2019 yılında, idari tutukluluğunu protesto etmek için 67 gün süren ucu açık bir açlık grevi gerçekleştirmişti.

Bu arada, Filistinli tutuklu Abdul Rahman Baraka da 24 gündür açlık grevinde.

Cenin'den 52 yaşındaki Filistinli tutuklu Mahir el-Akhras da tutukluluğunu protesto etmek için geçen Çarşamba günü açlık grevine başladı.

Açık bir ihlal

Filistin Mahkûm Çalışmaları Merkezi PCPS'ye göre, İsrail işgali Filistinlilere karşı idari gözaltı politikasını tırmandırdı, çünkü İsrail hapishanelerinde küçükler, kadınlar ve yaşlılar da dahil olmak üzere yaklaşık 1300 idari tutuklu var.

İsrail işgali 2023 yılında şimdiye kadar, çoğu eski tutuklu olan Filistinlilere karşı yaklaşık 2300 idari gözaltı kararı çıkardı.

PCPS, İsrail işgalinin Filistinlilere karşı idari gözaltı uygulamasının uluslararası hukukun ve insani yasa ve normların açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Merkez, bu tür gözaltıların savunmasız Filistin halkına karşı toplu bir ceza olarak kullanıldığını belirtti.

Şu anda İsrail işgal hapishanelerinde 34 Filistinli kadın, 170'in üzerinde çocuk ve 600 hasta tutuklu dahil olmak üzere yaklaşık 5.000 Filistinli tutuklu bulunuyor.