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23 Kasım 2023 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 07:30:00

"4 bin Filistinli çocuğu öldürdüysek yeterli değil" diyen ABD'li eski diplomat tutuklandı

Kaynak: TRT Haber

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New York'ta Mısırlı bir sokak satıcısını taciz ettiği videonun viral hale gelmesinin ardından eski ABD'li diplomat Stuart Seldowitz tutuklandı ve birçok suçlamayla karşı karşıya kaldı.

Documented'de yer alan habere göre, New York Polis Departmanı (NYPD) Seldowitz'i ikinci derece ağır taciz, nefret suçu/takipçilik, korku yaratmak için ısrarlı takip ve iş yerinde ısrarlı takiple suçladı.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın döneminde danışmanlık yapan ve ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Stuart Seldowitz'in New York'ta Mısırlı bir satıcıya yönelik defalarca tekrarladığı sözlü saldırısı, Batılı yöneticilerin Müslüman karşıtı (İslamofobik) ve yabancı düşmanı yaklaşımını gözler önüne sermişti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre Seldowitz, Manhattan'daki Mısırlı satıcıya "terörist" diye hakaret etmiş, satıcının "Çocukları siz öldürüyorsunuz, ben değil." sözleri üzerine de, "Biz 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek ne olur biliyor musun? Bu yeterli olmazdı, bu yeterli olmazdı." ifadelerini kullanmıştı.

Seldowitz'in, görüntülerde Hz. Muhammed, Kur'an-ı Kerim ve hadislere yönelik korkunç hakaretlerde bulunduğu, satıcıya da "cahil" dediği dikkati çekmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Seldowitz, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama döneminde, Ulusal Güvenlik Konseyi Güney Asya Direktörlüğünü vekaleten yürütmüştü.

Etiketler : stuart seldowitz filistinli çocuk
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