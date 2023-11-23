Documented'de yer alan habere göre, New York Polis Departmanı (NYPD) Seldowitz'i ikinci derece ağır taciz, nefret suçu/takipçilik, korku yaratmak için ısrarlı takip ve iş yerinde ısrarlı takiple suçladı.

NE OLMUŞTU?



ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın döneminde danışmanlık yapan ve ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Stuart Seldowitz'in New York'ta Mısırlı bir satıcıya yönelik defalarca tekrarladığı sözlü saldırısı, Batılı yöneticilerin Müslüman karşıtı (İslamofobik) ve yabancı düşmanı yaklaşımını gözler önüne sermişti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre Seldowitz, Manhattan'daki Mısırlı satıcıya "terörist" diye hakaret etmiş, satıcının "Çocukları siz öldürüyorsunuz, ben değil." sözleri üzerine de, "Biz 4 bin Filistinli çocuğu öldürsek ne olur biliyor musun? Bu yeterli olmazdı, bu yeterli olmazdı." ifadelerini kullanmıştı.

Seldowitz'in, görüntülerde Hz. Muhammed, Kur'an-ı Kerim ve hadislere yönelik korkunç hakaretlerde bulunduğu, satıcıya da "cahil" dediği dikkati çekmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında İsrail ve Filistin dairesi dahil birçok görevde bulunan Seldowitz, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama döneminde, Ulusal Güvenlik Konseyi Güney Asya Direktörlüğünü vekaleten yürütmüştü.