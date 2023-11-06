4 bin Euro'ya Gazze'de soykırım! İsrail, Avrupa'dan militan alıyor

İsrail ordusu, Gazze'deki soykırımında hız kesmiyor. 7 Ekim günü başlayan çatışmalarda bir ay geride kalırken, İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509'u kadın olmak üzere 9 bin 500 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı. Gazze'ye kara operasyonu da başlatan İsrail'in Avrupalı asker kullandığı ortaya çıktı.

UKRAYNA'YA DA GİTMİŞ

İspanyol basınından El Mundo gazetesi, İsrail'in paralı asker çalıştırdığını açıkladı. Söz konusu haberde neo-Nazi grubuna bağlı olduğu belirtilen ve Ukrayna saflarında Rusya'ya karşı savaşan İspanyol paralı asker Pedro Diaz Flores ile yapılan bir röportaja yer verildi.

'İYİ PARA VERİYORLAR'

Röportajda İsrail'e para için geldiğini söyleyen Flores, "Çok iyi para ödüyorlar. Haftalık 3 bin 900 euro (119 bin TL) ödeme alıyorum" ifadelerini kullandı.

'SINIRI BEKLİYORUZ'

Golan Tepeleri'nde görev yaptığını söyleyen Pedro, bölgede çok sayıda paralı asker bulunduğunu dile getirerek, "Gazze ve Ürdün sınırlarındaki kontrol noktalarının güvenliğinden sorumluyuz" dedi.