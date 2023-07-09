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3'lü zirve öncesi aynı provokasyon
09 Temmuz 2023 Pazar 09:15:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 09:15:00

3'lü zirve öncesi aynı provokasyon

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in 2 gün sonra bir araya geleceği NATO zirvesi öncesi bir provokatör daha Kur'an-ı Kerim yakmak için polise başvurdu. NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç'teki ankette ise Kur'an yakılmasının yasaklanmasını isteyenlerin oranı yüzde 53 oldu.

NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'te bir provokatör daha Kur'an-ı Kerim yakmak için başvuruda bulundu; zamanlama dikkat çekti.

11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nde Türkiye, Finlandiya ve İsveç bir araya gelecek. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in çağrısıyla planlanan zirve öncesi İsveç'in Helsingborg kentinde Lucas Ljungkvista adlı kişinin, Kur'an yakmak için polisten izin istediği ortaya çıktı. Provokatif eylem henüz Helsingborg Emniyeti tarafından onaylanmadı; ancak çıkacak karar merakla bekleniyor.

AMAÇ ÜYELİĞİ ENGELLEMEK

İsveç televizyonu SVT, provokatörün amacının 'İsveç'in NATO üyeliğini engellemek' olduğunu belirtti. SVT başka bir haberinde ise Kuran yakma eylemleri ile ilgili yapılan ankete yer verdi ve İsveç halkının yüzde 53'ünün kutsal kitapların toplum içinde yakılmasının yasaklanması gerektiğine inandığını belirtti. SVT, ankette kadınların kutsal kitap yakılmasına erkeklerden daha fazla karşı çıktığını vurguladı. Dagens Nyheter gazetesinde yer alan bir analizde ise Kuran yakma eylemlerinde en büyük kaybedeninin İsveç olduğu vurgulandı. İsveç'te ilk olarak Rasmus Paludan, Paskalya tatili boyunca değişik kentlerde Kur'an-ı Kerim yakarak provokasyon yapmıştı. En son ise Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika'nın Kurban Bayramı'nın birinci gününde cami önünde kuran yakması Müslümanların tepkisini çekmişti.

KUR'AN YAKMAYI YASAKLAYAN YASA HAMLESİ

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, hükümetin Kur'an-ı Kerim yakılmasının önüne geçilebilmesi için yasa değişikliği yapılması konusunu çalıştığını açıkladı. Strömmer, "Hukuki durumu incelememiz gerektiği açıktır. Çalışma devam ediyor. Mevcut düzenin iyi mi olduğunu yoksa yeniden mi değerlendirilmesi gerektiğine dair karar vermeliyiz" şeklinde konuştu. Eski İsveç Başbakanı Carl Bildt de Kur'an-ı Kerim yakma olaylarının İsveç'te yasaklanması gerektiğini savundu.

Etiketler : isveç nato kuranı kerim provokasyon
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