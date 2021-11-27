Yeni varyant dünyayı alarma geçirdi

Salgının ilk gününden bu yana virüs pek çok varyanta evrilirken, Kovid-19'un Afrika'da tespit edilen ve 32 kez mutasyona uğrayan yeni varyantı endişe yarattı. Dün Belçika, Avrupa'da ilk teyit edilen yeni koronavirüs varyantı vakasını bildirdi. Vakanın 11 Kasım'da Mısır'dan dönen ve 11 gün sonra semptomlar gösteren genç, aşılanmamış bir kadın olduğu açıklandı. Şimdiye kadar Güney Afrika'da 77, Botswana'da 4, İsrail, Hong Kong'da 2, Belçika'da 1 vaka görüldü. DSÖ, yol haritası belirlemek için acil toplandı. Birleşik Krallık, Fransa, Singapur, Almanya ve İtalya, Omicron varyantının ülkeye gelmesini engellemek için Güney Afrika uçuşlarını durdurdu. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid'in Botswana, Namibya, Zimbabve, Lesotho ve Eswatini ve Güney Afrika'yı kırmızı listeye aldığını açıkladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, "Komisyon, üye ülkelere, Afrika'nın güneyinden uçuşları durdurmayı önerecek" dedi. ABD'de 29 Kasım'dan 7 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması başlatacak.

ÇOK BULAŞICI OLMAYABİLİR

Omicron varyantının geçirdiği mutasyonları inceleyen bilim insanları, "Daha dayanıklı olma ihtimali ve daha hızlı yayılma ihtimali mevcut" açıklamasını yaptı. Uzmanlara göre, mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor. Nadir görünmesi nedeniyle varyantın çok bulaşıcı olmadığı tahmin ediliyor.

VAKALAR İLK DALGADAN YÜKSEK

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, pandeminin dünya genelinde yüksek seyrettiğini belirtti. Özlü şöyle konuştu: "Her gün 200 kadar yurttaşımızı kaybediyoruz. Salgın hiçbir şekilde azalmış, bitmiş değil. İlk dalgada bu kadar yüksek vaka veya ölüm sayıları yoktu. Dalgalanmalar oluyor, kimi zaman azalıyor kimi zaman artıyor ama genel olarak vaka sayıları yüksek."

VİRÜS İÇİN İDEAL MUTASYONLARI BARINDIRIYOR

ABD Jackson Laboratuvarı İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, sosyal medya hesabından yeni varyantı değerlendirdi. "Bu kadar mutasyonu ilk kez bir arada görüyoruz" diyen Unutmaz şunları kaydetti: "Güney Afrika'da çıkan bu B.1.1.529 kod adlı varyant, deltadan beri ilk defa beni endişelendirdi. Şu ana kadarki varyantların virüs için en ideal mutasyonlarını topladığı gözüküyor. Güney Afrika'da hızla deltanın yerini alıyor, bu ülkeden seyahat derhal durdurulmalı, PCR'la da tespiti mümkün. Veriler çok yeni olsa da tedbiren biz de yasaklamalıyız, zira endişemiz doğruysa sonrası geç olur."

BEŞ ÜLKEDEN GİRİŞ YASAKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantı nedeniyle beş ülkeye seyahat kısıtlaması uyarısında bulundu: "Omicron varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden (dün gece) itibaren seyahate izin verilmeyecektir."