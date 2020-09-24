  • BIST
    1103.25
  • Dolar
    7,6905
  • Euro
    8,9747
  • Altın
    458,4660
İstanbul
17 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kendisine saldıran yılanı yakaladı! Boğazından tutarak fotoğraf çekildi
Fenerbahçe Samatta'yı KAP'a bildirdi
Türkiye'de ve dünya koronavirüs için geliştirilecek aşıya kitlendi
Yoğun bakımda tedavi gören koronavirüs hastası: Öbür dünyaya gittim, geldim
Tokat'taki FETÖ operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı
ABD'de Taylor davası sonrası başlayan protestolarda bir polis vuruldu
AB: Lukaşenko'nun cumhurbaşkanlığını tanımıyoruz
FETÖ'nün ‘Maceracısı' Murat Yeni'ye hapis cezası!
Kanada, koronavirüste ikinci dalgayı yaşıyor...
İsrail'den Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na BAE teklifi
Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı
AB: Lukaşenko'nun seçim sonucunu tanımıyoruz
Uluslararası Kriz Grubu'ndan AB'ye Türkiye tavsiyesi: Bedeli ağır olur
PKK'ya yıldırım darbesi!
Dünya tedbir yorgunu! Koronavirüs yeniden rekor seviyeye ulaştı
Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı
Akdeniz'de Türk-Fransız çekişmesi! NATO raporunda Türkiye'ye övgü: Türk Donanması ihtiyatlıydı
Osmanlı torunları olduklarına inanıyorlar: ABD'de Meluncanlar'ın lideri Kennedy hayatını kaybetti
Bulgaristan ile Rusya arasında kriz! "istenmeyen kişi" ilan edildi
Trump'tan 3 Kasım seçimleriyle ilgili çarpıcı çıkış: Yüksek Mahkemede bitecek!
'3 hayırın başkenti' de düştü! Sudan da ihanet anlaşmasına imza atıyor
ABD uçak gemisine yakın takip!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı
Kartal sahilde bir kişi tartıştığı şahsı kırık şişe parçasıyla yaraladı
24 Eylül 2020 Perşembe 07:45:00 - Güncelleme:24 Eylül 2020 Perşembe 08:10:00

'3 hayırın başkenti' de düştü! Sudan da ihanet anlaşmasına imza atıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Mısır, Ürdün, BAE ve Bahreyn'in ardından Sudan da İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamaya hazırlanıyor. Sudan Egemenlik Konseyi, BAE'de ABD'lilerle Arap-İsrail barışını görüştüklerini duyurdu. Konseyden yapılan açıklamada, toplantıların sonuçlarının Sudan halkının çıkarları ve beklentilerini karşılayan ortak bir vizyona ulaşmak amacıyla Sudan geçici hükümeti organlarıyla paylaşılacağı kaydedildi.

Sudan Egemenlik Konseyi, Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın başkanlık ettiği üst düzey Sudan heyetinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ABD’li yetkililerle İsrail-Arap barışı dahil birçok konuyu görüştüğünü, neticelerin geçici Sudan hükümetinin kurumlarıyla paylaşılacağını açıkladı.

Konseyden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adalet Bakanı Nasreddin Abdulbari’nin de aralarında bulunduğu üst düzey heyet, BAE’de ABD’li yetkililerle 3 gün süren görüşmelerin ardından ülkeye döndü.

Açıklamada, görüşmelerde, Sudan’ın teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması, ülkenin batısında Darfur bölgesindeki barış süreci, Arap-İsrail barışının geleceği, Filistin halkının iki devletli çözüme göre devlet kurma hakkı ve Sudan’ın bu barışın sağlanmasındaki rolünün ele alındığı belirtildi.

Toplantıların sonuçlarının Sudan halkının çıkarları ve beklentilerini karşılayan ortak bir vizyona ulaşmak amacıyla Sudan geçici hükümeti organlarıyla paylaşılacağı kaydedildi.

Orgeneral Burhan, 3 Ocak'ta ülkesinin diplomatik ilişkisinin bulunmadığı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Uganda'da bir araya gelmiş, İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, görüşmenin Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin davetiyle gerçekleştiği duyurulmuştu.

Netanyahu da Twitter'dan, "İki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirecek iş birliğini başlatma konusunda fikir birliğine vardık." paylaşımında bulunmuştu.

Sudan'ın başkenti Hartum, 1967'deki Arap-İsrail savaşının ardından burada düzenlenen ve "İsrail'le barışa hayır, İsrail'in devlet olarak tanınmasına hayır ve İsrail'le müzakerelere hayır" içerikli genelgeyle sonuçlanan Arap Zirvesi nedeniyle "3 hayırın başkenti" olarak da biliniyor.

Washington yönetimi, Sudan'ı terör gruplarına destek olduğu iddiasıyla 1993'te terör listesine eklemişti.

Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 1997'den bu yana Sudan'a uyguladığı ekonomik yaptırımları Ekim 2017'de kaldırmış ancak 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terörü destekleyen devletler listesi"nden çıkarmamıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER