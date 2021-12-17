3. Dünya Savaşı nerede başlayacak?

Ülkenin bilgi güvenliği konusundaki uluslararası iş birliğini denetlemekle görevli Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Andrey Krutskikh, Perşembe günü Rusya'nın günümüz siyasi dünyasındaki yeri konusunda akademik bir konferansta konuştu.

Siber saldırıların, kamuoyundan gizlenen yeni bir dünya çatışması oluşturacak kadar sık ve şiddetli hale geldiğini söyleyen Krutskikh, Moskova'nın ileri geri dijital çatışmalardan kaynaklanan riskleri azaltmak için ABD ile birlikte çalışmayı umduğunu da sözlerine ekledi.

'III. DÜNYA SAVAŞI SİBER UZAYDA BAŞLIYOR'

Krutskikh, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'ndeki konuşmasında, "Bir savaş yaşanıyor ve çok yoğun bir şekilde yaşanıyor. Bunun hepsi gizliymiş gibi davrandığımız sürece, aslında siber uzayda tam ölçekli düşmanlıklar yaşanıyor. Genel olarak, medya bunun zaten bir III. Dünya Savaşı olduğunu söylemekte haklı. Sadece hasarın boyutunu veya sonunda kimin kaybedeceğini veya savaşın bir sonucu olarak dünyanın konfigürasyonunun ne olacağını bilmiyoruz." dedi.

Krutskikh, Kremlin'in BM'nin yapısını dijital savaşla ilgili uluslararası anlaşmalara varmak için kullanmaya istekli olduğunu vurguladı. Ancak, ABD ve diğer ulusların Moskova'nın konuyu bir öncelik haline getirme girişimlerine müdahale ettiğinden şikayet etti.

Yetkili, ocak ayında yapılacak "siber savaş sözleşmelerinin geliştirilmesi için özel bir BM komisyonunun oturumu"nun önemli olacağını söyledi.

Krutskikh, oturumun Moskova destekli bir girişim olduğunu iddia ederek, "Burada bile Rusya'nın rolünü azaltmak için farklı bahaneler kullanmaya çalıştıklarını ve müzakere sürecini aksatacak koşulları ortaya koyduklarını görüyoruz.' dedi.

ABD DE RUSYA'YI SUÇLUYOR

Bu yılın başlarında, ABD Başkanı Joe Biden, Teksas merkezli SolarWinds şirketinin dünya çapında 100'den fazla ticari firmanın ve dokuz ABD'li şirketin sistemlerini tehlikeye atan devasa siber korsan saldırının arkasında Kremlin'in olduğunu iddia ederek Rusya'ya karşı yaptırımları artırdı.

Moskova, ABD'nin iddialarını yalanladı.

Mart ayında ABD siber güvenlik firması FireEye, Amerikalıların gelecekte daha da kötü siber saldırılarla karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı. Firmanın CEO'su Kevin Mandia, Axios'a verdiği demeçte, "İnsanlar bağımlı oldukları şeyleri bile bilmiyorlar. Bilgisayarlar çalışmadığı takdirde, tedarik zinciri birdenbire bozulmaya başlar.' dedi.