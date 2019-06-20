3 çizgi artık evrensel

BELÇİKALI FİRMA İTİRAZ ETTİ

Dünyaca ünlü spor giyim markası Adidas, 3 çizgili logosunu, 2014’te AB Fikri Mülkiyet Ofisi’ne ticari marka olarak kaydettirmişti. Belçikalı bir firma ise 2016’da söz konusu marka kararını iptal ettirdi. Adidas da iptal kararına karşı hukuki süreç başlattı. Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, Almanya merkezli firmanın logosu hakkındaki davayı karara bağladı. Buna göre mahkeme, herhangi bir yönde uygulanan 3 paralel çizgiden oluşan Adidas logosunun, ayırt edici bir özellik taşımadığı gerekçesiyle ticari marka olmadığına karar verdi.

Adidas'a son alınan karara itiraz etmesi için 2 ay süre tanındı