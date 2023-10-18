24 TV ekibi Kudüs'ten aktardı: İsrail, ABD mühimmatıyla sivilleri vuruyor

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 12'inci gününde devam etti.

İsrail ordusu, gece boyunca, Gazze'nin çeşitli bölgelerini savaş uçakları, savaş gemileri ve topçu atışlarıyla vurdu.

İSRAİL HASTANEYİ VURDU: 500 ÖLÜ

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısı 500'e yükseldiği bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Kudra, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölü sayısının 500'e yükseldiğini söyledi.

24 TV EKİBİ KUDÜS'TE: BÖLGEDE SON DURUM NE?

Gerilim hattındaki son durumu Kudüs'ten 24 TV Muhabiri İlayda Şehrinaz Ayçiçek ile 24 TV Şef Kameramanı Uğur Tüney aktardı.

İsrail güçlerinin Gazze'de sadece Hamas'ı hedef almadıklarını bildiren Ayçiçek, "Gazze'de hastaneler sadece yaralıların tedavisinin yapıldığı yerler değil. Hastaneler Gazzelilerin güvenli olarak gördüğü ve sığındığı noktalar. Bir milyonun üzerinde Gazzeli evlerinden edildi. Ve birçoğu hastanelere sığınıyordu. Bu hastanede de aynı durumun olduğunu biliyoruz. Sivil yerleşim yerleri, camiler ve hastaneler bombalanıyor" ifadelerini kullandı.

Ayçiçek, Kudüs ve Batı Şeria'da İsrail'in zulmüne karşı protestoların gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti.

ABD'nin İsrail'e silah sevkiyatının aralıksız şekilde sürdüğünü vurgulayan Ayçiçek, İsrail'in bu mühimmatlarla sivilleri katlettiğini ifade etti.