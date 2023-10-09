09 Ekim 2023 Pazartesi 13:26:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 13:26:00
2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü ABD'li Claudia Goldin kazandı
Kaynak: AA
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2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü "kadınların iş gücündeki yeri" ile ilgili çalışmalarından dolayı ABD'li Claudia Goldin kazandı.
2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü "kadınların iş gücündeki yeri" ile ilgili çalışmalarından dolayı ABD'li Claudia Goldin kazandı.
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