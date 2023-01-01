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01 Ocak 2023 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:01 Ocak 2023 Pazar 10:00:00

2023 mali yılında Japonya Merkez Bankası Başkanı değişecek

Kaynak: AA

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Japonya'da 2 dönem üst üste görev yapan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda Haruhiko'nun görev süresi Nisan 2023'te başlayacak yeni mali yılda sona erecek.

JIJI Press'in, piyasa beklentilerini derlediği araştırmasına göre, BoJ başkanlığına en uygun aday olarak eski BoJ Başkan Yardımcısı Nakaso Hiroşi gösterildi.

20'yi aşkın piyasa uzmanının yer aldığı araştırma katılımcılarının çoğu, yeni dönemde BoJ başkanının "piyasayla dikkatli iletişim kurması ihtiyacına" dikkati çekti.

Kuroda, yıl içinde izlediği ultra geniş parasal politikalar doğrultusunda, Japon Yeni'nin ABD Doları karşısında son 30 yılın en yüksek değer kaybını yaşaması nedeniyle eleştirilmişti.

Etiketler : boj japonya merkez bankası
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