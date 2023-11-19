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19 Kasım 2023 Pazar 20:40:00 - Güncelleme:19 Kasım 2023 Pazar 20:40:00

2 İsrail askeri daha öldü

Kaynak: AA

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İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 askerinin daha öldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan çatışmalarda 2 askerin öldüğü belirtildi.

İsrail ordusu, bugün ilk olarak 2 askerinin, ardından 3 askerinin daha yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Son sayılarla bugün ölen asker sayısı 7'ye çıktı.

İsrail ordusu, Gazze'ye kara harekatı başlattığı 31 Ekim'den bu yana ölen asker sayısının 63'e yükseldiğini bildirdi.

Etiketler : Gazze İsrail asker
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