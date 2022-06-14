VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
OPEC: Küresel petrol üretimi mayısta azaldı
Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'da hazırlıklar sürüyor
İzmir'de 7. Uluslararası Piyano Yarışması ve Festivali başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu 1. eleme turu kuraları çekildi
İBB Ağaç AŞ'de işten çıkartılan işçilerin belediye karşısındaki bekleyişi sürüyor
18. Astana görüşmelerinde Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü ele alınacak
Pekin'de bar kaynaklı Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor
Bakan Akar'dan Yunan parlamenterlere sert tepki
Bakan Soylu duyurdu! Amanoslar'a sızmak isteyen teröristler yakalandı
Başkan Erdoğan butona bastı Türksat 5B uydusu hizmete girdi!
Türkiye o füzeyi takarsa dünyada bir ilki başarmış olacak
Kaftancıoğlu'nun CHP üyeliği düşürüldü
Bakan Bilgin'den temmuz zammı açıklaması
Miçotakis'i korkutan gelişme: Türk ordusu güçleniyor
ABD'nin Californiya eyaletinde 2 bin 500 ev tahliye edildi
Rusya, Hindistan'ın en büyük ikinci petrol tedarikçisi oldu
Trump Kongre'deki 6 Ocak oturumuna cevaben 12 sayfalık açıklama yayımladı
TOKİ, 27 ilde 349 arsa satacak
Türkiye'nin rüzgarı iklim değişikliğiyle mücadelede 'itici güç' oluyor
Fed, enflasyonu kontrol etmek için resesyon riskini göze alabilir
Warriors NBA finalinde 3-2 öne geçti
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Litvanya, henüz Türkiye'ye gelemedi
Şampiyon okçular ara vermeden Dünya Kupası'na katılacak
PKK terörüyle mücadelenin adımları ve bilançosu
14 Haziran 2022 Salı 15:03:00 - Güncelleme:14 Haziran 2022 Salı 15:03:00

18. Astana görüşmelerinde Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü ele alınacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yarın başlayacak Suriye konulu 18. Astana görüşmelerinde, Suriyeli mültecilerin dönüşü için sağlanacak koşullar ana gündem maddesi olacak.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 15-16 Haziran tarihlerinde başkent Nur Sultan'da yapılacak Suriye konulu 18. Astana görüşmeleri için hazırlıklar tamamlandı.

Astana garantörleri olarak Türkiye, Rusya ve İran heyetleri yarın Suriye rejimi ve askeri muhalefeti ile bir araya gelecek.

Söz konusu görüşmelerde Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal başkanlığındaki heyet temsil edecek.

Rusya'dan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İran'dan ise Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı başkanlığındaki heyet katılacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O.Pedersen'i ise Siyasi Konulardan Sorumlu Görevlisi Robert Dunn temsil edecekken daha önceki görüşmelerde gözlemci statüsünde yer alan Ürdün, Irak ve Lübnan'dan bu kez sadece Ürdün heyeti yer alacak.

Bunun yanı sıra BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç temsilcileri de görüşmelerde hazır bulunacak.

Görüşmelerde, taraflar, Suriyeli mültecilerin dönüşü için koşulların sağlanması başta olmak üzere Suriye'deki insani ve sosyoekonomik durum, Cenevre'deki Anayasa Komitesi çalışmaları, güven artırıcı önlemler, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi konuları masaya yatıracak.

Yarın sabah ikili ve üçlü teknik toplantılarla başlayacak Suriye konulu 18. Astana görüşmeleri, 16 Haziran'da ana oturumla sona erecek.

Suriye krizine çözüm amaçlı oluşturulan Astana görüşmelerine, Ocak 2017'den bu yana Kazakistan'ın başkenti ev sahipliği yapıyor.

Etiketler : Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Suriye krizine çözüm 18. Astana görüşmeleri
Sosyal medyayı sevemedim

Sosyal medyayı sevemedim
Gözlerden uzakta mutlu

Gözlerden uzakta mutlu
Listelere Tövbeli

Listelere Tövbeli
Kadın-erkek klişesini yıktık

Kadın-erkek klişesini yıktık
Tomlinson geliyor

Tomlinson geliyor
Filme başlıyor

Filme başlıyor
47. yaşını sahnede kutladı

47. yaşını sahnede kutladı
Hazırlıklar devam ediyor

Hazırlıklar devam ediyor
Müziğe hızlı giriş

Müziğe hızlı giriş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX