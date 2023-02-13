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13 Şubat 2023 Pazartesi 22:22:00 - Güncelleme:13 Şubat 2023 Pazartesi 22:22:00

17 Ağustos mağdurundan örnek davranış: İki evini depremzedelere verdi

Kaynak: TRT Haber

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Almanya'da yaşayan 17 Ağustos depremi mağduru Sefer Güngör depremzedelere kucak açtı. Güngör, Yalova'daki iki dairesini depremzedelerin kullanımına açtı.

Almanya'nın Solingen kentinde yaşayan 17 Ağustos depremzedesi Sefer Güngör'den örnek davranış.

24 yıl önce yaşanan büyük Marmara depreminde yaşadığı acıları "asrın felaketi" olarak nitelendirilen son depremde tekrar hatırlayan Güngör, Yalova'da bulunan iki dairesini depremzedelerin kullanımına açtı.

Almanya'dan yıllık iznini geçirmek için 17 Ağustos 1999'da Yalova'ya gelen Sefer Güngör depremden sağ kurtulurken yakınlarının çoğunu enkaz altında kaybetti.

Depremin yaşattığı mağduriyeti çok iyi bilen 81 yaşındaki işçi emeklisi Sefer Güngör, "Cumhurbaşkanım televizyonda öyle deyince derhal biz faaliyete geçtik. Herkesten önce anahtarları verdik" dedi.

Etiketler : almanya solingen depremzede sefer güngör

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