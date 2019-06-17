17 Haziran 2019 08:00 | Pazartesi
15 bin dolar cezayla kurtuldu
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, başbakanlık konutuna sipariş verdiği lüks yemeklerle devletin fonlarını kötüye kullanmaktan suçlu bulunarak, 15 bin dolar (88.5 bin TL) para cezasına çarptırıldı. Netanyahu’nun savcılıkla yaptığı anlaşmanın ardından hakkındaki dolandırıcılık suçlaması düşmüştü.
Suçlamanın değişmesiyle Sara Netanyahu'nun 50 bin dolar olan para cezası dün Kudüs Sulh Mahkemesi tarafından görülen duruşmada 15 bin dolara düşürüldü. Sara Netanyahu hakkında, 2010-2013 yıllarında başbakanlık rezidansında aşçı olmasına rağmen lüks restoranlardan 96 bin dolarlık yemek sipariş ettiği suçlamasıyla geçen yıl dava açılmıştı.
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