15 bin dolar cezayla kurtuldu

Suçlamanın değişmesiyle Sara Netanyahu'nun 50 bin dolar olan para cezası dün Kudüs Sulh Mahkemesi tarafından görülen duruşmada 15 bin dolara düşürüldü. Sara Netanyahu hakkında, 2010-2013 yıllarında başbakanlık rezidansında aşçı olmasına rağmen lüks restoranlardan 96 bin dolarlık yemek sipariş ettiği suçlamasıyla geçen yıl dava açılmıştı.