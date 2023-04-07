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14 Mayıs seçimleri yaklaşırken dünyanın gözü Türkiye'de
07 Nisan 2023 Cuma 00:05:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 00:05:00

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken dünyanın gözü Türkiye'de

Kaynak: AA

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Türkiye seçim için geri sayıma geçerken dünya da bu süreci yakından takip ediyor. 21 Mayıs'ta erken seçime gidecek Yunanistan, bir yandan da Türkiye'deki gelişmeleri izliyor. İngiliz basını, İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'deki seçimleri işaret etti. ABD merkezli teknoloji şirketi META da Türkiye'deki seçimler için hazırlık yapıyor.

Yunanistan Türkiye'deki seçimleri yakından takip ediyor.

21 Mayıs'ta erken seçime gitmeye hazırlanan Yunanistan'ın bir gözü de Türkiye'de.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, iki ülke arasındaki meselelerin çözümü için Türkiye'deki seçimleri işaret etti.

Seçimlerden önce somut bir görüşme yapılamayacağını söyleyen Dendias, "Her şeye Türkiye'deki seçimler karar verecek. Türk halkının iradesinden çıkacak hükümetin niyetlerinin ne olduğunu orada göreceğiz" dedi.

YUNAN BASINI ANKET YAYIMLADI: ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NUN 8 PUAN ÖNÜNDE

Yunan basını da Yunanistan'da yapılacak seçimlerden çok Türkiye'deki seçimlere odaklanmış durumda.

Adayların çalışmalarını takip eden Yunan basını dikkat çeken bir anket yayımladı.

Anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 8'lik bir farkla Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde. Erdoğan'ın oy oranı yüzde 42, Kılıçdaroğlu'nun ki ise yüzde 34 olarak gösterildi.

REUTERS SEÇİMLERİ İŞARET ETTİ

İngiliz Reuters haber ajansı da, İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'deki seçimleri işaret eden bir makale yayımladı.

Haberde, "Türkiye'nin İsveç'in başvurusunu 14 Mayıs seçimlerine kadar onaylaması beklenmiyor" denildi.

Makalede, muhalefetin seçimleri kazanması haline İsveç'in NATO'ya hızlı bir şekilde katılım sağlayacağı iddia edildi.

SEÇİM OPERASYON MERKEZİ DEVREDE

ABD'li teknoloji şirketi META da, Türkiye'deki seçimler için hazırlık yapıyor.

Meta, Seçim Operasyon merkezini devreye sokma kararı aldı.

Ayrıca dijital okuryazarlığı artırmak ve seçimlerle ilgili çevrim içi yayılan asılsız bilgilerin önüne geçebilmek için eğitim programları başlatıyor.

Etiketler : Yunanistan ABD Nikos Dendias

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