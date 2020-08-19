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19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:39:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:39:00

1.200 yıllık Viking kılıcı bulundu

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Norveç'te tarihi eser meraklısı Vegard Hoystad-Lunna isimli adam, 1.200 yıllık Viking kılıcı buldu.

Ülkenin ulusal yayın kuruluşu NRK'ya göre, Norveçli bir tarihi eser meraklısı, Innlandet County'deki tarlalarda dolaşırken bir Viking kılıcı buldu.

Dedektör ötmeye başlayınca yerin 10 cm kadar altında bir metal parçası gören Vegard Hoystad-Lunna isimli adam, görünen şeyin bir hurda bir metal parçası olduğunu düşünmüş.

Ancak, daha yakından bakınca, 'bükülmüş ve paslı' olarak tanımladığı nesnenin dikdörtgen şeklinde olduğunu fark etmiş ve daha derine inmeye karar vermiş.

Hoystad-Lunna, biraz daha kazmaya başlayınca, kılıcın önce kabzası daha sonra balçak* bölümünün gün yüzüne çıktığını belirtti.

2015 yılında metal aramaya hobi olarak başlayan ve o zamandan beri Roma döneminden altın bir tılsım da dahil olmak üzere birçok nesne bulan Hoystad-Lunna, 'Tamamı çıkınca bunun bir kılıç olduğunu gördüm.' dedi.

Tepkisini 'şaşkınlık ve neşe karışımı' olarak tarif eden Hoystad-Lunna, hemen tanıdığı Arkeolog Lars Holger Pilo'yu aramış.

NRK'da yer alan habere göre Pilo, Hoystad-Lunna'nın bu hobisini överken, arkadaşı Arkeolog Kjetil Skare, 'İnsanların silah getirmesi pek rastlanan bir durum değil. Çoğunlukla mücevher, toka ve daha küçük nesneler buluyorlar. Bu yüzden kılıç bulmak gerçekten nadir bir şey.' dedi.

Pilo'ya göre kılıç, Viking çağının başlarından kalma, yani yaklaşık 1.200 yıllık görünüyor ve nadir bir kılıç. Innland County'de daha önce Viking kılıçları bulunduğunu ancak, bulunan kılıçların çoğunun 19. yüzyılda yapıldığını söyledi. Kılıcın ezik yerlerine sabanların zarar vermiş olabileceğini belirtti.

Pilo kılıçla ilgili, "Kabzanın etrafına sarılmış deri ve kumaş kalıntıları bile var.' ifadelerini kullandı.

balçak*: Kılıcın tutan eli darbelerden koruyan kısmı, kavsi veya kabza siperi

(star.com.tr)

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