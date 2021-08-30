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30 Ağustos 2021 Pazartesi 10:14:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2021 Pazartesi 10:14:00

100 ülkeden ortak açıklama: Taliban izin verecek

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ABD, Afganistan'dan tahliyelere ilişkin 100 ülke adına yayımladığı ortak açıklamada, Afgan vatandaşlarının ülke dışına seyahat etmesine izin verileceğine dair Taliban'dan güvence alındığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık 100 ülke adına, Afganistan'dan tahliyelerle ilgili ortak açıklama yayımladı.

TRT Haber'de yer alan habere göre açıklamada, tüm yabancı uyrukluların ve seyahat izni olan Afgan vatandaşlarının, ülke dışına seyahat etmelerine izin verileceği belirtildi. Bu noktada Taliban'dan güvence alındığı ifade edildi.

ÇİN'DEN AFGANİSTAN ELEŞTİRİSİ: BİRLİKLERİN GERİ ÇEKİLMESİ TERÖRÜN CANLANMASINA YOL AÇACAK

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çinli mevkidaşı ile Afganistan'daki gelişmeleri görüştü.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi görüşmede Afganistan'da yeni yönetimin siyasi yapıyı inşa etme sürecini hatırlattı, uluslararası toplumun birlikte hareket etmesi, ekonomik ve insani yardımın sağlanması gerektiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı, Amerikan ve NATO birliklerinin aceleyle geri çekilmesinin terör örgütlerinin yeniden canlanmasına yol açacağını da aktardı.

"KABİL'DE ABD ELÇİLİĞİ OLMAYACAK"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da 1 Eylül itibarıyla Afganistan'da Amerikan elçiliğinin bulunmayacağını duyurdu. Amerikan askeri varlığının da sona ereceğini belirtti.

Sullivan, terörist unsurlara yönelik operasyonların ise sürebileceğini söyledi.

DÜNYANIN GÜNDEMİ AFGANİSTAN

Afganistan'daki gelişmeler Birleşmiş Milletler'in de en önemli gündem maddesi. BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi Fransa, İngiltere, ABD, Rusya ve Çin bugün Afganistan gündemi ile toplanıyor.

Avrupa Birliği İçişleri Bakanları da salı günü bir araya gelecek. Gündemde, göç dalgasına karşı atılacak adımlar olacak.

Etiketler : taliban afganistan çin abd kabil
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